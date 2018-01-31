Москва, 31 января, 2018, 16:31 — ИА Регнум. Пакет законов об амнистии капиталов Госдума примет до 9 февраля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 января, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

«Планируем рассмотреть законопроекты в первом чтении 7 февраля и в пятницу (9 февраля) принять во втором и в третьем чтении с тем, чтобы Совфед мог рассмотреть законы и чтобы законопроекты могли вступить в силу до 1 марта», — сказал Жуков по итогам Совета Думы.

Внесенными в Госдуму законопроектами предполагается установить второй этап добровольного декларирования «амнистии капиталов» в срок с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года, при этом в полном объеме сохранив объем гарантий для декларантов, воспользовавшихся предоставленной возможностью декларирования в ходе первого этапа (с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года), а также предусмотрев такой же объем гарантий, который предоставлялся в ходе первого этапа, для декларантов второго этапа.

Ранее минфин США представил в конгресс «кремлевский доклад», куда вошли 210 чиновников и бизнесменов — миллиардеров, и пообещал санкции.

При проведении первой волны амнистии зарубежные активы задекларировали 7,2 тыс. человек, привели данные в комитете Гослумы по бюджету и налогам.