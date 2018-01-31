Ярославский губернатор: «Мое сердце принадлежит работе»
Ярославль, 31 января, 2018, 16:30 — ИА Регнум. На пресс-конференции губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова спросили о том, кому принадлежит его сердце, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Молодая журналистка задала этот вопрос от имени всех жительниц Ярославской области. Тем более официальной информации о том, что Дмитрий Миронов женат, нет.
Губернатора вопрос о том, кому принадлежит его сердце, немного смутил. После паузы он предложил подождать с ответом до 8-го марта.
«Я хотел бы ответить на этот вопрос восьмого марта, мы в этот день планируем собрать жительниц Ярославской области, которые заслужили почёт и уважение. Сегодня мое сердце принадлежит работе и Ярославской области», — сказал Дмитрий Миронов.
Так что ярославнам остается ждать международного женского дня.