Посёлок Володарский, Астраханская область, 31 января, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Федеральная программа «Земский доктор», в рамках которой специалисты, решившие переехать на работу в сельскую местность, получают миллион рублей, помогает решать кадровые проблемы, которые испытывает отечественная медицина.

Цитата из к/ф «Сельский врач». реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР Тамара Макарова в роли молодого врача Казаковой

Пример успешной реализации программы в Астраханской области — Володарская районная больница, которая участвует в ней с самого начала, с 2012 года. Только за 2017 год в район в рамках программы приехали сразу девять специалистов: терапевтическую службу района пополнили три участковых врача-педиатра, в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии появился ещё один молодой врач, в поликлинике поселка Володарский и в Тумакской участковой больнице — терапевты. Всего же в больнице работают 46 молодых специалистов.

Как рассказала ИА REGNUM специалист по связям с общественностью ГБУЗ АО «Володарская РБ» Елена Калашникова, больница включает в себя четыре участковых больницы, шесть амбулаторий и 25 фельдшерско-акушерских пунктов. Помимо этого, в районном центре — в поселке Володарский — есть районная поликлиника и главный корпус больницы, где располагается стационарное отделение.

Сегодня штат больницы укомплектован на 94%. Правда, есть и проблема: значительная часть сотрудников, как врачей, так и среднего медицинского персонала — пенсионного и предпенсионного возраста. А это значит, что готовить смену им нужно уже сейчас.

«Мы занимаемся профориентационной работой, чтобы молодежь шла в медицину и возвращалась сюда специалистами, ходатайствуем перед министерством о получении целевых направлений, чтобы уже готовые специалисты возвращались в сёла», — рассказала Елена Калашникова.

Большим подспорьем для молодых специалистов стала программа «Земский доктор», которая реализуется в регионе с 2012 года. Именно по этой программе в район пять лет назад приехала на работу жительница областного центра, выпускница медицинской академии Анна Пивненко. Сначала она работала в селе Сизый Бугор, единственным участковым врачом, а сегодня она уже — заведующая терапевтической службой в поликлинике.

Так же молодым специалистом приехал в район и Ринат Мустаков — сейчас он уже заместитель главврача больницы по амбулаторно-поликлинической работе, а начинал простым терапевтом. Приехал он, кстати, еще до того, как программа «Земский доктор» заработала, стал одним из первых ее участников, так что миллион рублей стал для него приятной неожиданностью.

«Я устроился сюда работать в 2011 году. Сам я родом отсюда, местный, до этого проходил службу в Вооруженных силах, потом уволился из армии, — рассказал ИА REGNUM сам Ринат Мустаков. — Сначала какое-то время жил и работал в Астрахани. Однажды увидел в районной газете объявление, что нужны врачи, решил обратиться, и меня приняли на работу. Супруга у меня зубной врач по профессии, сейчас получает высшее образование заочно и работает в поликлинике — они пришла буквально на несколько месяцев позже меня. У нас трое детей. На деньги, полученные по программе, я построил дом, большой, двухэтажный, и сейчас мы живем в нем. Это было большое подспорье».

«Я сам всегда говорю — где родился, там и пригодился. Здесь у меня интересная работа, перспективы впереди есть, и планирую связать жизнь с Володарской районной больницей», — добавил Мустаков, отвечая на вопрос, не планирует ли он сменить районную больницу на город.