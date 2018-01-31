Севастополь, 31 января, 2018, 16:12 — ИА Регнум. Благодаря новому бюджету Севастополя, принятому в редакции городского правительства, Контрольно-счётная палата не имеет собственного помещения и средств на ведение профессиональной деятельности. Об этом 31 января на пресс-конференции сообщила журналистам глава контрольного органа Юлия Кокарева.

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«Нам не хватает 9,5 миллионов рублей, у нас даже нет помещения. Если взять все расходы органов госвласти Севастополя, то наша доля — 0,3%, а если взять все расходы города, то мы — это 0,06%. Я уже обратилась в прокуратуру с заявлением относительно грубого нарушения правительством города закона при формировании бюджета Севастополя в части финансирования КСП», — отметила Юлия Кокарева.

По её словам сейчас в КСП начисляют зарплаты по законам Севастополя, пока нормативные акты не будут изменены.

«Ситуация с сокращением финансирования КСП недопустима, мы направили обращения в прокуратуру и правоохранительные органы. Та цифра, которая сейчас положена в основу бюджета, — это снижение уровня оплаты труда главных инспекторов палаты на 35%. Их зарплата ниже, чем у водителей в гараже правительства или заксобрания», — подчеркнула Кокарева.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого года Заксобрание Севастополя утвердило губернаторский проект трёхлетнего бюджета, согласно которому финансирование аппарата парламента и Контрольно-счётной палаты сокращается на 30%.

В знак протеста депутаты решили отказаться от своих зарплат. Накануне, 30 января, законодательное собрание Севастополя официально урегулировало этот вопрос, сократив количество депутатов, работающих за зарплату с девяти до трех. Соответствующие изменения в отдельные законодательные акты 30 января поддержало большинство местных парламентариев.