Ярославль, 31 января, 2018, 16:10 — ИА Регнум. В МУП «Теплоэнерго» города Рыбинска Ярославской области меняется руководство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил осведомленный источник.

Teplo76.ru «Теплоэнерго» Рыбинска

31 января губернатор области Дмитрий Миронов назвал растущие долги «Теплоэнерго» одной из главных причин невыполнения договоренности с Газпромом. По сведениям источника ИА REGNUM, новым директором будет Алексей Потехин, ранее работавший в Ярославских тепловых сетях ТГК-2. Потехин возглавлял четвертый сетевой район тепловых сетей.

Отметим, что это уже четвертый руководитель ключевого коммунального предприятия Рыбинска за полгода с небольшим. В июле 2017 года свой пост оставил Леонид Иванов, на его место пришел Евгений Крылов, уволившийся в октябре. С тех пор обязанности директора исполняет Сергей Сонин.

В мэрии Рыбинска, которому принадлежит «Теплоэнерго», подтвердили эту информацию. Алексей Потехин выходит на работу 1 февраля.