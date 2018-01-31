Калуга, 1 февраля, 2018, 02:14 — ИА Регнум. В 14 учреждениях социального обслуживания Калужской области проживают более 1900 пожилых людей. Порядка 48% из них нуждаются в постоянном постороннем уходе. И хотя в регионе снижается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, треть больных, прошедших интенсивный курс лечения, при выписке из больниц также нуждаются в особом уходе. Об этом заявили в ходе презентации нового проекта по организации медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста «Всё для нас — без нас ничего» калужского городского отделения российского Красного Креста, сообщает пресс-служба организации.

(сс)GDJ Помощь пожилым людям

Проект включает мероприятия, направленные на обучение уходу за тяжелобольными медицинских работников, родственников пациентов и представителей общественных и волонтерских организаций. Цель проекта — совершенствование оказания помощи пожилым гражданам с ограничением и дефицитом самообслуживания, в первую очередь, перенесшим сосудистые катаклизмы и нуждающихся в паллиативной помощи, а также проживающим в домах-интернатах.

По мнению министра здравоохранения Калужской области Константина Баранова «инициатива некоммерческой организации станет хорошим дополнением большого проекта «Территория заботы», посвященного проблемам гериатрии».

Напомним, данная работа проводится в рамках принятой в Российской Федерации в 2016 году Стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста до 2025 года. Её цель — сохранение активного долголетия. Стратегии и направлена на различные категории граждан пожилого возраста.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2018 года в тарифы обязательного медицинского страхования в России впервые включена гериатрическая медицинская помощь для пожилых людей. В настоящий момент в России действуют специализированные гериатрические и геронтологические центры, которые оказывают разностороннюю медицинскую помощь пациентам старших возрастных групп.