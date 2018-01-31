Барселона, Испания, 31 января, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Правительство Испании одержало победу в вопросе независимости Каталонии из-за предательства соратников, заявил бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон в обращении к бывшему советнику здравоохранения Тони Комину, текст документа 31 января приводит телеканал Tele 5.

Generalitat de Catalunya Карлес Пучдемон-и-Казамажо

«Полагаю, вы поняли, что всё кончено. Наши люди пожертвовали нами. По крайней мере, мной», — написал Пучдемон своему соратнику.

Он добавил, что наступили «последние дни республиканской Каталонии», и что в вопросе самоопределения автономии побеждает «План Монклоа» (правительства Испании).

Единственной надеждой на благоприятный исход Пучдемон назвал возможный выход соратников из тюрем, в противном случае предательство обернется для сражающихся на независимую Каталонию «исторической насмешкой».

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Напомним, днем ранее в каталонском парламенте ожидалось представление Пучдемона в качестве кандидата на пост главы женералитета. За считанные часы до начала собрания спикер парламента Роже Торрен сообщил, что оспорит решение Конституционного суда Испании, по которому Пучдемон должен лично присутствовать на заседании, чем фактически отменил его.

В результате в зал заседаний пришли четыре депутата от леворадикальной партии «Кандидатура народного единства». При этом депутаты от возглавляемой Пучдемоном коалиции «Вместе за Каталонию» так и не пришли в зал.

В итоге Пучдемон сделал вывод о том, что должен «посвятить жизнь собственной защите».