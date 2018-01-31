Калуга, 31 января, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Калужский областной суд оставил в силе оправдательный приговор, который ранее Калужский районный суд вынес бывшему министру дорожного хозяйства области Андрею Белозерову, сообщается на сайте облсуда.

Судейская мантия

Напомним, экс-министру дорожного хозяйства области Андрею Белозёрову, его заместителю Павлу Лучко и бывшему и.о. начальника госкомпании Калугадорзаказчик Матвею Парфенову инкриминировалось получение взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, чиновники получали взятки за сокрытие выявленных нарушений при ремонте дорог и беспрепятственную приёмку объектов, а также за ускорение оплаты выполненных работ. Павел Лучко и Матвей Парфенов были признаны виновными и получили по шесть лет колонии, а в отношении Андрея Белозеров был вынесен оправдательный приговор. Приговор пыталась оспорить прокуратура, но областной суд не нашел оснований для пересмотра дела.

В прокуратуре Калужской области корреспонденту ИА REGNUM затруднилась ответить на вопрос о возможных дальнейших действиях правоохранителей. Пока не ясно, будет ли прокуратура настаивать на дальнейшего рассмотрения дела в Верховном суде Российской Федерации.

Отметим, что Калужской области пока не везёт на руководителей дорожного хозяйства региона. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2008 года в Калуге был осужден министр дорожного хозяйства области Виктор Буров. Тогда суд установил, что Буров осуществлял незаконное предпринимательство, он был признан виновным в уклонении от уплаты налогов. Кроме того, обвинением представлены доказательства превышения Буровым своих должностных полномочий в период работы в должности министра дорожного хозяйства Калужской области. Был доказан и факт совершения служебного подлога. Суд назначил эксминистру Виктору Бурову наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом 540 тыс. рублей и лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на три года. Местом отбывания наказания была определена исправительная колония общего режима.