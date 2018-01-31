Ярославль, 31 января, 2018, 15:52 — ИА Регнум. На своей пресс-конференции, которая состоялась 31 января в КЗЦ «Миллениум», глава Ярославской области опроверг информацию о существовании «губернаторского» списка кандидатов на предстоящих выборах в областную думу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

«В сентябре пройдут выборы в областную думу. Активно муссируются слухи о том, что существуют разные списки, в том числе и список кандидатов от губернатора. Прокомментируйте, есть ли такой список?», — спросили у Дмитрия Миронова.

«У меня нет такого списка, и я не ставил задачу его сделать. Кандидаты, которые будут выдвигаться в думу, пройдут праймериз, где каждый должен себя зарекомендовать. Самый лучший список — мнение и оценка жителей. Каждый из них пойдет на участок и проголосует. У меня никакого списка нет, потому что я не вижу в этом смысла. Может быть, кто-то и делает такие списки, делают прогнозы и ставки», — сказал губернатор.

Напомним, выборы в областную думу состоятся осенью 2018 года.