Обнинск, Калужская область, 31 января, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Ежегодно в Обнинской школе №16 Калужской области родители будущих первоклассников буквально штурмуют учебное заведение. Взбудораженные мамы и папы выстраиваются в огромную очередь (и даже создают собственный порядковый список), чтобы «забронировать» заветное место за школьной партой. Разрекламированная властями электронная очередь на портале Госуслуг родителям пока не в помощь, так как на практике одной виртуальной регистрации недостаточно.

Скриншот страницы iobninsk.ru Школа №16 в городе Обнинске

Несмотря на то, что текущие правила предписывают зачисление детей в школу после подтверждения документального подтверждения территориальной принадлежности, очереди не уменьшаются. С чем связан такой ажиотаж, журналисты местного портала «Obninsk.Name» выяснили у директора школы №16 Натальи Бачиной.

«По закону мы обязаны принимать детей, которые по месту регистрации закреплены за нашей школой, при этом совершенно не имеет значения, какая это регистрация — постоянная или временная, — сказала Бачина. — А поскольку многие родители хотят попасть к определенному учителю, они стараются как можно быстрее подать документы и иногда даже специально делают ребенку временную регистрацию по тому адресу, который закреплен за нашей школой. Потому и возникает такой ажиотаж».

На 2018−2019 учебный год школа №16 открыла набор на 112 мест для первоклассников, и по состоянию на 22 января уже был сформирован список из 116 первоклашек. То есть, по сути, набор уже закрыт, а родители продолжают приносить документы на зачисление.

«Мы их принимаем и формируем уже второй список, который будет передан в Управление общего образования, которое и будет принимать решение относительно того, где будут обучаться эти дети. В прошлом году, например, открывали дополнительные классы в лицее «Держава». У нас уже некуда сажать детей, свободным остался только кабинет директора. Набор, конечно, ещё не закрыт, но фактически список может увеличиться максимум на 4−6 позиций», — пояснила директор.

Ситуацию попытался изменить сити-менеджер Обнинска Владислав Шапша, который предложил исключить прямой контакт руководства школы и родителей. По его мнению, для этого достаточно установить специальный ящик, где родители будущих первоклашек, пройдя регистрацию на портале госуслуг, смогут оставить подтверждающие документы.

Что касается региональной столицы, то, как сообщили 31 января корреспонденту ИА REGNUM в Управлении образования города Калуги, прием в первые классы общеобразовательных учреждений Калуги в 2018 году стартовал 25 января. Родители или законные представители детей имеют также возможность подать заявление о приёме ребёнка в общеобразовательное учреждение через автоматизированную информационную систему «Е-услуги. Образование», предварительно зарегистрировавшись на портале госуслуг. Прием заявлений от родителей, проживающих на территории, за которой закреплено общеобразовательное учреждение, ведётся до 30 июня. Сообщается, что дети обеспечены местами в школах района проживания.

С 1 июля по 5 сентября 2018 года общеобразовательные учреждения проведут приём на свободные места. По ними понимаются не заполненные до 25 учащихся места в классах. Не позднее 1 июля информация о наличии свободных мест размещается на сайтах общеобразовательных учреждений.

Между тем, как пояснили в калужском городском Управлении образования, из практики прошлых лет наибольший ажиотаж с приёмом в первые классы ежегодно наблюдается в школах №5,10,13, 17, а также в гимназиях №9 и 24. В 2018 году также будет много желающих поступить в школу №45 на Правом берегу.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великом Новгороде родители будущих первоклассников для записи детей в школу организовали круглосуточные дежурства у образовательных учреждений, несмотря на возможность подачи заявлений через портал госуслуг и МФЦ. Так, например, у новой школы №36, начавшей работу в сентябре 2017 года в новом городском микрорайоне «Ивушки», горожане организовали живую очередь с перекличкой каждый час. Новгородцы также сообщают о круглосуточных дежурствах у гимназии №4.