Ярославль, 31 января, 2018, 15:36 — ИА Регнум. В селе Купанское Переславского района Ярославской области откроют музей писателя Михаила Пришвина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор музея. В современное село Купанское входит историческое село Усолье, основанное в 1517 году.

Галина Миронова Музей Пришвина в Купанском

В 1941 году в Усолье был эвакуирован писатель Михаил Пришвин с женой и тещей, которые прожили там более двух лет. Впечатления от жизни в Переславском районе в годы войны отразились в «Повести нашего времени», цикле «Рассказы о ленинградских детях». Одно из самых известных произведений, написанное писателем на ярославской земле — «Кладовая солнца», где действие разворачивается в самом Усолье и соседнем Блудовом болоте.

4 февраля Михаилу Пришвину исполнилось бы 145 лет, и поэтому мы к юбилею открываем первую часть музея. Это будет комната, где воссоздана обстановка дома времён войны, там будут личные вещи писателя, в том числе его очки и пишущая машинка. Кроме этого у нас будет открыт конференц-зал и комната, где местные краеведы выставят свои исследования о Пришвине», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор музея Галина Миронова.

Музей будет открыт в новом доме, который является репликой реального дома, в котором жил Михаил Пришвин. Исторический дом писателя сохранился, но он принадлежит частным лицам и огорожен высоким забором. Музей, созданный на средства переславских предпринимателей, расположился по-соседству.