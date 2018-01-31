Бердск, Новосибирская область, 31 января, 2018, 15:29 — ИА Регнум. В новосибирских городах в рамках пилотного проекта Фонда содействия реформированию ЖКХ по энергоэффективному капремонту отремонтировано девять многоквартирных домов. Сегодня, 31 января, результаты ремонта в ходе рабочей поездки в Бердск проинспектировал временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Андрей Травников проинспектировал результаты энергоэффективного капитального ремонта

Проверке подверглись дома по ул. Лунной, 19, и микрорайона Северный, 19. Только по этим домам, экономия после проведённого капремонта составила в среднем на квартиру от 400 до 500 рублей в месяц.

По мнению врио губернатора, экономия по результатам энергоэффективного капремонта получается серьёзная.

«Первый этап проекта показывает весьма достойные результаты, и наша главная задача — запустить эту программу в больших масштабах», — считает Травников.

Но он отметил, что федеральный фонд содействия реформированию ЖКХ не может себе позволить субсидировать абсолютно все капремонты в стране, но «продемонстрировать, что ЖКХ меняется, меняется в лучшую сторону и изменения эти можно сделать своими руками, силами жителей — основная цель энергоэффективного капремонта».

Энергоэффективный ремонт в домах Бердска включил в себя замену или утепление кровли, утепление подвальных помещений и площадей общего пользования, а также ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с установкой автоматизированных узлов управления потребления тепловой энергии с погодным регулированием.

Всего в Бердске проведён капитальный ремонт в семи многоквартирных домах. Общая стоимость работ — 14,3 млн рублей, объём государственной поддержки составил 6,2 млн рублей. За счёт повышения энергетической эффективности годовой объём потребления коммунальных ресурсов домов снизится на 20%, прогнозный объём сэкономленных средств — почти 4 млн рублей. Срок полной окупаемости мероприятий — два года.

Государственная поддержка предоставляется тем многоквартирным домам, которые подтверждают экономию затрат на коммунальные ресурсы при эксплуатации отремонтированных инженерных систем не менее 10%. При таком уровне экономии ресурсов господдержка может составить от двукратного до четырёхкратного размера от суммы полученной экономии.

Отметим, что в 2017 году Новосибирская область приняла участие в реализации пилотного проекта по энергоэффективному капитальному ремонту, организованного Фондом содействия реформированию ЖКХ. В результате девять многоквартирных домов в Новосибирске, Бердске и Краснообске, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счёте, получили финансовую поддержку на общую сумму 7,8 млн рублей.

В соответствии с краткосрочным планом выполнения региональной программы капремонта в 2017 году в 64 муниципальных образованиях региона проведён капитальный ремонт 677 многоквартирных домов. Общая стоимость работ составила 1,9 млрд рублей. Стоимость работ в 2018 году может составить порядка 2,4 млрд рублей. На эти средства планируется выполнить капремонт более чем в 800 многоквартирных домах.