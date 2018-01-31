Караганда, Казахстан, 31 января, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Источником вспышки инфекции гепатита А в Караганде является домашний компот, заявил председатель комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстана Жандарбек Бекшин, сообщает 31 января «Казинформ».

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По его словам, напиток в карагандинскую школу № 58 на чаепитие принес один из учеников седьмого класса. Торжество состоялось в честь Нового года.

Бекшин сказал, что в Караганде инфицирован 51 человек, в том числе 34 ребенка.

В настоящее время в Караганде, Темиртау и Шахтинске, где было зафиксировано распространение инфекции, началась внеплановая вакцинация школьников трех школ.

Кроме этого, во всех школах Карагандинской области проводятся санитарно-профилактические мероприятия.

Напомним, в январе была зафиксирована вспышка гепатита А в карагандинской школе № 58. В настоящее время учебное заведение закрыто на дезинфекцию. Ситуацию под личный контроль взял глава региона Ерлан Кошанов.

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