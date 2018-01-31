Париж, 31 января, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макронпредостерег 31 января своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана от использования операции вооруженных сил Турции в Сирии в качестве оправдания вторжения в соседнее государство, сообщает британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

С таким заявлением глава французской республики выступил в интервью французским СМИ.

«Если окажется, что операция будет направлена в иное нежели борьба с потенциальной террористической угрозой на границе Турции направление и станет операцией по вторжению, тогда она станет реальной проблемой для нас», — отметил глава Елисейского дворца.

Он также подчеркнул, что поднимет этот вопрос на встрече с Эрдоганом, добавив, что характер проводимой операции означает, что Анкара должна была обсудить ее не только с ЕС, но и другими своими союзниками.

В Анкаре курдские Отряды народной самообороны (YPG) считают террористами и членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Премьер-министр страны Бинали Йылдырым отметил, что операция Анкары направлена исключительно на обеспечение безопасности страны и защиту арабов, курдов и туркмен от «террористических организаций».

«Если Франция воспринимать эту проблему таким образом [как операцию вторжения], нам необходимо будет анализировать их действия в Сирии в соответствующем ключе», — указал глава турецкого правительства.

«Такая мысль с самого начала не выдерживает никакой критики. Весь мир знает, что Турция не следует захватническому мышлению», — добавил он.

Франция и США поставляли оружие курдам из YPG, а также занимались их военной подготовкой в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).