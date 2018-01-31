Москва, 31 января, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Опыт показывает, что никакие меры по сокращению числа так называемых «зайцев» на транспорте существенно ситуацию не меняют. И школьники, и взрослые, при отсутствии проездного билета, свободно ныряли под турникет, будучи уверенным в своей безнаказанности. С 1 января 2018 года в автобусах Москвы турникеты и вовсе убрали, что существенно облегчило задачу «зайцев», но только до поры до времени, до контролерских проверок.

Deartravel.ru Билет

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Согласно законодательству, для пассажиров сумма штрафа за безбилетный проезд составляет 1000 рублей, а за неправомерное использование персонифицированных льготных карт — 2500 рублей. Если последнее считается безусловным правонарушением, за которое следует обязательная оплата штрафа, то в первом случае встречаются всякие ситуации, за которые контролеры решают штрафы не брать и обойтись предупреждением. Это элементарное отсутствие денег, например, или потеря билета.

30 января стало известно, что в Министерстве транспорта РФ разработали законопроект, запрещающий высаживать людей в мороз при отсутствии билета. В частности, в документе прописано, что пассажира при отсутствии билета или попытке использовать чужую социалку «можно высадить, если его жизни и состоянию здоровья ничего не угрожает».

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В социальных сетях по большей части эту новость приняли радушно, ведь при случае всегда можно сослаться на холод, но самые внимательные пользователи не забывали уточнять, какая минусовая температура считается сильным морозом (в законопроекте эта цифра не уточняется). Пользователь Twitter Аркадий предложил свою поправку в закон:

«А, например, в ливень можно? Надо разрешить высаживать только в солнечный день! В остальных случаях брать залог».

Некоторые предложили сразу высаживать правонарушителей в ближайший отдел полиции. Пользователь ВКонтакте Вася Г. продолжил этот вариант развития событий:

«Предлагаю делать видео безбилетников и стирать его при возмещении штрафа».

Карина Р. выразила мнение другой части пользователей:

«Как к порядку людей приучать? Налоговым должникам грехи прощаем, безбилетники в мороз на халяву могут ездить. Маразм. Закон и правила перевозки должны быть едины для всех. Идешь на остановку — проверь наличие денег и билет!»

Также многие выразили инициативу для школьников вовсе сделать проезд бесплатным, и не только им.

«Когда-то не было автобусов, но люди шли в лютый мороз на работу, и с работы. Вели детей в садик и из садика. И все были здоровы и счастливы. Самое лучшее просто в автобусах возить людей бесплатно во всей России», — предложил пользователь Олег К.

Многие вспомнили события прошлых лет, когда в СМИ мелькали новости про подростков, высаженных из транспорта в сильный холод. Например, случай в Тюмени в декабре 2016 года, когда водитель маршрутки отказывался высадить ученика 4 класса, забывшего проездную карту дома, пока за него не заплатил другой пассажир. Ситуация несколько отличается от вышеописанной, но и здесь пассажира высадили не там, где ему нужно, и в сильный мороз. Ребёнок проехал семь остановок от требуемой, затем преодолел 10 км пешком до дома, после чего неделю отлёживался с простудой. Мать ребёнка писала на своей странице в соцсети:

«Пешком шёл обратно. Замерз и запуган. Первый день после простуды. Неделю лечились. Я, как на грех, выключила телефон. 22 рубля — цена вопроса. И все эти баталии о повышении оплаты, о тяжёлом труде водителей маршруток. Нелюди».

По данному факту органами СКР по Тюменской области проводилась процессуальная проверка.

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В ноябре того же года в Екатеринбурге в тридцатиградусный мороз кондуктор высадил девятилетнюю девочку. На него было возбуждено уголовное дело по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Эта история приобрела общественный резонанс. После инцидента министр транспорта России Максим Соколов переслал телеграмму в регион, согласно которой предупреждал свердловских перевозчиков не высаживать детей на мороз.

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В феврале 2017 года произошла похожая история. В Оренбурге водитель троллейбуса выгнал двух детей (одному из которых было три года) на 24-градусный мороз. В этот же месяц в г. Орске Оренбургской области девятилетнего мальчика кондуктор выгнала из трамвая на мороз из-за отсутствия у ребёнка 50 рублей для оплаты проезда. Он был вынужден идти пешком полтора часа до дома, иногда отогреваясь в попадавшихся магазинах. После этих случаев заместитель директора по эксплуатации МКП «ОГПТ» (Оренбургский городской пассажирский транспорт) Владимир Титев заявил:

«И водителям, и кондукторам строго запрещено высаживать детей на мороз! Пусть даже они безбилетные. Поэтому случай, конечно, вопиющий. И оставлять просто так это никто не собирается».

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На ситуацию также отреагировал глава «Мострансавто» Владислав Мурашов. Он написал соответствующее распоряжение, запрещающее водителям и кондукторам высаживать детей из транспорта:

«Действия работников в этой ситуации понятны: за провоз безбилетного пассажира водителю грозит штраф. Тем не менее требования покинуть транспортное средство со стороны водителя или кондуктора, особенно в вечернее и в холодное время года, могут привести к опасным ситуациям».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первую неделю работы безтурникетного наземного транспорта в Москве задержали 1,5 тысячи безбилетников и пассажиров с чужой льготной картой. Сумма штрафов составила 1,5 млн рублей, по данным пресс-службы ГКУ «Организатор перевозок».