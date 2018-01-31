Санкт-Петербург, 31 января, 2018, 15:11 — ИА Регнум. По итогам IV квартала 2017 года Военно-морской флот России получил от промышленности 16 новых и отремонтированных кораблей и судов обеспечения, а также другое вооружение и технику.

Mil.ru Фрегат «Адмирал Макаров»

Как сообщили ИА REGNUM в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, о поступлении новой техники доложил 31 января в ходе Единого дня военной приемки начальник Управления военных представительств Минобороны полковник Олег Степанов.

«ВМФ переданы сторожевой корабль проекта 11 356 «Адмирал Макаров», два береговых ракетных комплекса «Бал» и «Бастион», восемь радиолокационных станций различного назначения, 326 противолодочных ракет», — сообщил полковник Степанов.

В ходе Единого дня приемки военной продукции подведены итоги поставки в войска вооружения, военной и специальной техники в четвертом квартале 2017 года и результаты реализации государственного оборонного заказа в 2017 году в целом.

О приеме в состав ВМФ сторожевого корабля проекта 11 356 «Адмирал Макаров» доложил командир 128-й бригады надводных кораблей Балтфлота капитан 1 ранга Андрей Кузнецов. В свою очередь, начальник вспомогательного флота Северного флота капитан 1 ранга Александр Кожевников доложил о принятии ледокола проекта 21 180 «Илья Муромец».

О поступлении на вооружение берегового ракетного комплекса тактического назначения «Бал» доложил командир 11-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады Черноморского флота полковник Сергей Яблоков.

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Как сообщало ИА REGNUM, Андреевский флаг на корабле «Адмирал Макаров» был поднят 27 декабря 2017 года. Корабль войдет в состав соединения надводных кораблей Черноморского флота с базированием в Севастополе.

Фрегаты проекта 11 356 имеют водоизмещение в четыре тыс. т, автономность до 30 суток и способны развивать скорость до 30 узлов. Эти корабли вооружены крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом «Штиль-1», 100-мм автоматической артустановкой А-190, зенитными артиллерийскими комплексами, реактивной установкой для глубинных бомб, торпедными аппаратами, а также палубным вертолетом типа Ка-27 или Ка-31.

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Головной ледокол проекта 21 180 «Илья Муромец» принят в состав ВМФ 30 ноября 2017 года. «Илья Муромец» стал первым за 45 лет ледоколом, построенным в интересах Военно-морского флота России. Ледокол войдет в состав Северного флота для обеспечения действий арктической группировки ВМФ. «Илья Муромец» способен самостоятельно выполнять ледовую проводку кораблей и судов обеспечения ВМФ в арктической зоне, а также производить буксирное обеспечение. Ледокол способен преодолевать ледовое поле толщиной до 1,5 метров.

Ракетный комплекс «Бал» предназначен для сил береговой обороны с целью защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и для противодесантной обороны побережья. «Бал» оснащается противокорабельной ракетой.

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Как отмечают в пресс-службе Западного военного округа, в конце января электронные пуски береговых ракетных комплексов «Бал» выполнены на Балтийском побережье в ходе проверки боевой готовности подразделения ракетчиков.

Тренировка проводилась по плану проверки боеготовности подразделений ракетного соединения. В ней было задействовано до 50 военнослужащих и более 10 единиц военной и специальной техники.