Ярославль, 31 января, 2018, 14:59 — ИА Регнум. Губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову не известны факты аффилированности крупных подрядных организаций, работающих в Ярославской области, с чиновниками регионального правительства. Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста ярославской редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Я к этим вопросам отношусь очень серьёзно. Если у вас есть информация, которая сможет вызвать проверки правоохранительных органов, дайте ее, и мы проверим», — заявил Дмитрий Миронов.

Вопрос к губернатору в частности касался деятельности компании ООО «Дельта Констракшн».

Всё что касается этой организации. До участия в конкурсе допускаются организации, которые внесены в реестр добросовестных подрядчиков. И такая организация («Дельта Констракшн», — прим. ИА REGNUM ), насколько я помню, в этом реестре была. В 2017 году 10 подрядных организаций получили возможность работать, и «Дельта Констракшн» одна из них. Все конкурсные процедуры были соблюдены. Если у вас есть какая-то информация о коррупционных схемах — сообщите, я буду рад представленной информации», — уточнил Дмитрий Миронов.

Напомним, что ООО «Дельта Констракшн» связывают нынешним советником председателя правительства Ярославской области Павелом Юхвидиным. В 2017 году эта компания получила подряды на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов на сумму более 410 млн рублей. При проведении конкурсных процедур «Дельта Констракшн» оказалась единственным участником аукционов.