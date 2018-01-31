Киев, 31 января, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Первый украинский космонавт Леонид Каденюк скончался на 68 году жизни в Киеве Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил 31 января в Facebook свои соболезнования его родным и близким.

Укрпошта Первый и единственный космонавт незалежной Украины Леонид Каденюк. Почтовая марка Украины, 2007 год

Леонид Каденюк родился на Украине в деревне Клишковичи Хотинского района Черновицкой области 28 января 1951 года. В 1967 году, сразу после окончания средней школы, поступил в Черниговское высшее военное авиационное лётное училище, по окончании которого в 1971 году служил в авиационных частях ВВС СССР.

В 1976 году Каденюк был зачислен в отряд космонавтов, где прошел полный курс подготовки к полетам на кораблях типа «Союз» и орбитальных станциях типа «Салют».

С 1978 по 1983 год проходил подготовку к полетам на кораблях типа «Буран», однако в 1983 году был отчислен из отряда космонавтов за «низкий моральный уровень» (развод с женой).

С 1984 по 1988 год Каденюк работал в Научно-испытательном институте имени В.П. Чкалова ВВС СССР летчиком-испытателем и пилотом-инструктором. Участвовал в испытаниях 54 типов и модификаций самолетов, в том числе аэрокосмического самолета «МиГ-31 ЭПОС».

С 1988 года вновь зачислен в отряд космонавтов. В 1990 году готовился стать командиром украинского экипажа для полета на станцию «Мир». После отмены полета, проходил подготовку к космическому полету, предусматривавшему стыковку беспилотного корабля «Буран» с орбитальной станцией «Мир». Этот полет также был отменён, а затем была закрыта и программа «Буран»

В дальнейшем Каденюк проходил подготовку к полетам на станцию «Мир» в качестве командира корабля «Союз ТМ».

После распада СССР остался в России, однако в 1995 году уволился из рядов Вооруженных сил и попросил украинское гражданство. В 1996 году был включен в группу украинских космонавтов для прохождения подготовки к полетам на космических кораблях типа «Space Shuttle».

В июле 1996 года прибыл в США для прохождения предполетной подготовки. 19 ноября — 5 декабря 1997 года совершил космический полет в качестве экспериментатора на космическом корабле «Columbia».

Во время полета занимался проведением экспериментов по искусственному опылению ростков сои и рапса с целью получения семян в условиях невесомости.