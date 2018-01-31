Ярославль, 31 января, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пока не приобрел недвижимость в Ярославле. Об этом он сказал, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, на пресс-конференции 31 января. На предположение, что на выходные глава региона уезжает в Москву, Дмитрий Миронов сказал «Не всегда».

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

«Проживаю я в Ярославле, здесь недалеко, могу вас в гости пригласить. — А квартиру не купили? — Сейчас присматриваюсь, времени нет. Если есть какие-то предложения, давайте. Обязательно это сделаю», — сказал губернатор Дмитрий Миронов.

Также Дмитрий Миронов прокомментировал слухи о возможном уходе «на повышение» в Москву.

«Президент принял решение: трудиться здесь, в регионе. Я, по крайней мере, ничего не знаю, поэтому буду работать на этом участке сколько мне доверят. Но главное, конечно, это доверие и оценка людей», — сказал Дмитрий Миронов.

Дмитрий Миронов был назначен исполняющим обязанности губернатора в августе 2016 года и избран на этот пост в сентябре 2017-го.