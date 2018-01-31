Барнаул, 31 января, 2018, 14:43 — ИА Регнум. Алтайский край готовится к переходу на новую схему утилизации твёрдых бытовых отходов (ТБО). Но у главы региона Александра Карлина нет уверенности, что схема способна принести прибыль «мусорному» бизнесу. И дело не только в том, что край с точки зрения утилизации ТБО — одна из самых сложных территорий в России. Да, пространства огромные, да — половина населения живет в сельской местности и в малых городах. Поэтому и решено подобрать несколько операторов. Но все упирается в огромное количество несанкционированных свалок.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Бескрайние алтайские просторы

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Свалка на въезде в село Шатобал. Алтайский край

«Если из 10 использованных пластиковых бутылок 9 будут выброшены по оврагам, ямам и придорожным канавам, и только одна пойдет на переработку — такой подход серьезный бизнес не заинтересует», — эту проблему сегодня, 31 января, обозначил в своём блоге губернатор Александр Карлин.

Напомним, мягко говоря, свинским отношением к местам отдыха славятся многие жители Алтая. Глава региона назвал таковых «незакомплексованными»:

"Устраивая стихийные «помойки» на любом рельефе местности, наши незакомплексованные земляки не только наносят непоправимый урон имиджу края как одного из самых экологически чистых, туристически привлекательных и уютных мест России. Они ставят под вопрос и без того затратный бизнес по сбору и утилизации ТБО».

Напомним, согласно алтайской территориальной схеме, капитальные затраты на строительство стационарных приемных пунктов вторичных материальных ресурсов (ВМР), приобретение мусоровозов, приобретение бункеровозов в ценах 2016 года составляли почти 1 миллиард рублей. Но помимо поиска инвесторов очевидно нужно будет решить еще одну проблему — поменять отношение населения.

«Работа с населением, разъяснение необходимости сортировать мусор — задача не из легких. Это, если хотите, длительный этап формирования новой ментальности», — согласился губернатор Александр Карлин.

Тем не менее, в течение всего 2018 года Алтайский край, по его словам, собирается избавиться от всех несанкционированных свалок. Правда нет никакой уверенности, что на чистом месте вырастут новые горы мусора.

Согласно данным, представленным работниками Института водных и экологических проблем, на всей территории Алтайского края сложилась сложная ситуация с мусором: образовалось более 3,2 млн т отходов 670 видов, из которых использовано и обезврежено немногим более 41,56%.

В населенных пунктах края централизованно вывозится не более 40% отходов. Система сбора вторичного сырья разработана только в 11 (16%) муниципальных образованиях. Утилизацию отходов осуществляют 28 организаций. Остальное, надо полагать, и есть несанционированные свалки. Расположены они вдоль транспортных путей, на окраинах районов и населенных пунктов, на территориях дачных и садоводческих кооперативов, в местах массового (организованного и неорганизованного) отдыха населения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, алтайская территориальная схема обращения с отходами основана на межмуниципальном зонировании, и предполагает создание семи зон, в каждой из которых ежегодно требуется строить десятки новых полигонов и скотомогильников и обустраивать сотни существующих стационарных объектов и площадок для накопления и размещения твердых бытовых отходов (ТБО). Кроме того, в ближайшие 3 года потребуется приобрести более 60 стационарных пресскомпакторов и построить 24 мусоросортировочных завода.

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Реализацию территориальной схемы планируют начать в 2018 году после определения регионального оператора, которое должно завершиться к 1 мая текущего года. С 1 января 2018 года «плата за экологичность» для благоустроенного жилья определена 71,77 рубля с одного человека, в частично благоустроенном и неблагоустроенном жилье она составит 104,92 рубля с одного человека (ранее плата по предельному тарифу составляла 40,22 рубля на одного человека в благоустроенном жилье, для частично благоустроенного и неблагоустроенного жилья тариф составлял 58,79 рубля).