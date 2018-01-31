Абакан, 31 января, 2018, 14:30 — ИА Регнум. В Хакасии сегодня, 31 января, состоялась сессия Верховного Совета, в ходе которой парламентарии дали согласие главе республики Виктору Зимину на назначение пяти заместителей.

R-19.ru Заседание Верховного Совета Хакасии

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, на должность первого заместителя главы Хакасии согласован Олег Нам, на должности заместителей руководителя региона — Владимир Крафт, Ирина Смолина и Андрей Новосёлов. Андрей Соболенко продолжит работу в статусе и замгубернатора, и постоянного представителя Хакасии за её пределами.

В Верховном Совете ИА REGNUM уточнили, что депутаты согласовали предложенные Зиминым кандидатуры большинством голосов.

«Благодарю всех депутатов за поддержку. Это люди, прекрасно понимающие всю меру ответственности за принимаемые ими решения и тот объём обязанностей, который будет на них возложен», — сказал, комментируя итоги голосования, глава Хакасии Виктор Зимин.

Добавим, в соответствии с законодательством республики глава Хакасии назначает на должность первого заместителя и заместителей, министра финансов, постоянных представителей республики при согласовании с депутатским корпусом. По данным республиканского правительства, кандидаты предварительно прошли собеседование на заседаниях комитетов Верховного Совета.

Между тем, как сообщил ИА REGNUM политолог, официальный представитель ЛДПР в Хакасии Дмитрий Буреев, фракция ЛДПР в полном составе воздержалась при голосовании по данному вопросу.

«Многие из этих людей уже много лет отработали в должности заместителей, новых кандидатур здесь нет. И, по сути дела, им осталось работать несколько месяцев до выборов главы. Соответственно, наша позиция была именно такая, что голосовать по этому вопросу мы не будем. Люди раньше себя уже проявили и в ближайшие месяцы вряд ли смогут кардинально что-то в республике поменять. Поэтому пусть это останется решением главы, который взял на себя ответственность за этих людей. Хочу пояснить, что против мы не были, мы воздержались от голосования», — отметил Дмитрий Буреев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года глава Хакасии Виктор Зимин отправил правительство региона в отставку. Своё решение он объяснил тем, что не видит «иного способа встряхнуться и начать работать в совершенно ином ключе». В правительстве республики тогда подчеркнули, что такое решение Зимин принял по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся 19 апреля 2017 года.

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В итоге в результате этого «апгрейда» в правительство пришли новые люди. Однако некоторые чиновники свои посты в республиканском правительстве сохранили. Например, прежний руководитель остался в минфине Хакасии — Ирина Войнова. Свою должность сохранила и министр экономики Татьяна Пауль.

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Олег Нам с октября 2014 года являлся и. о. первого заместителя главы Хакасии. С февраля 2015 года — первый заместитель главы.

Владимир Крафт был назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Хакасии в марте 2009 года. А 22 апреля 2009 года его утвердили в должности зампреда. В 2010 году его должность была переименована, Крафт стал заместителем главы Хакасии.

Ирину Смолину в январе 2009 года утвердили в должности заместителя председателя правительства Хакасии. С ноября 2010 года она являлась заместителем главы республики.

Что касается Андрея Новосёлова, он был назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Хакасии в январе 2009 года. В апреле 2009 года утвержден в должности зампреда. С 19 ноября 2010 года должность переименована. Новосёлов стал заместителем главы Хакасии. С ноября 2015 по декабрь 2017 года занимал пост первого заместителя председателя правительства Омской области. С 13 декабря 2017 года назначен исполняющим обязанности заместителя главы Хакасии — председателя республиканского правительства.

Андрей Соболенко начал работать в постоянном представительстве Хакасии в 2009 году.

Добавим, сегодняшнее заседание республиканского парламента представляет интерес ещё и потому, что в нём принял участие депутат Госдумы от Красноярского края, курирующий также Хакасию, Сергей Натаров (ЛДПР).

В конце января в информационном поле региона появилась информация о том, что Зимин вскоре уйдёт в отставку, а врио главы региона будет назначен Натаров. О том, насколько, по мнению красноярских и хакасских экспертов, велика вероятность такого назначения, читайте в материале ИА REGNUM «Главе Хакасии предрекают скорую отставку. Прогнозы, версии, комментарии».

"Что касается Сергея Натарова, ничего нового по поводу информации о своём участии или неучастии в выборах главы Хакасии он не сказал. Он подтвердил, что партия планово готовится к выборам, приоритет сегодня — это выборы президента и явка на них избирателей. Осенняя кампания будет актуализирована позже, сейчас актив ЛДПР в Хакасии проводит работу по плану», — прокомментировал Дмитрий Буреев.