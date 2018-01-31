Ярославль, 31 января, 2018, 14:17 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на пресс-конференции 31 января прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг мэра Ярославля Владимира Слепцова. В январе Миронов жестко раскритиковал Слепцова за плохо отремонтированный фонтан в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе», а потом и за призыв к подчиненным окунуться в прорубь на Крещение. Журналисты дважды спрашивали губернатора про мэра областного центра. Дмитрий Миронов ушел от прямых оценок, но дал понять, что возможны любые варианты развития событий. Вот так он ответил на вопрос о кадровой чехарде в мэрии.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

«Таких глубоких и объемных оценок я сейчас не хотел бы давать. Каждый выбирает свой стиль руководства, и руководствуется своими знаниями и опытом, но кадровая чехарда никогда не приносила результата. Но муниципалитет его выбрал, утвердил, и если кого-то не будет, конечно, устраивать результат работы мэра, и прежде всего это оценка работы населения и прежде всего это тот рейтинг, который мы ввели для оценки деятельности руководителей, он все расставит на свои места. И в первую очередь это оценка населения. И если есть такая оценка, есть такой наказ, сформируйте свои предложения я готов с вами поговорить», — сказал Дмитрий Миронов.

Отметим, что именно Дмитрий Миронов представлял в муниципалитете Ярославля кандидатуру Владимира Слепцова весной 2017 года.