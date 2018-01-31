Ярославль, 31 января, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов обвинил в срыве договоренностей с Газпромом о погашении задолженности управляющие компании и пообещал привлечь к решению проблемы правоохранительные органы. Об этом он заявил на пресс-конференции 31 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Вопреки договоренности с Газпромом о 20-процентном погашении долга ежегодно, в 2017 году регион увеличил долг за газ. По словам Миронова, это не повлияло на планы Газпрома о реализации инвестпрограммы в области

«ЯГК снизила свои долги практически на 54 млн рублей, а МУП «Теплоэнерго» не только не снизило, но и не выполняет свои текущие обязательства на сегодняшний момент. А причина простая. Одна из управляющих компаний, практически с таким же названием имеет долг перед «Теплоэнерго» порядка 400 млн рублей. Статистика говорит о том, что 98% нашего населения платят за услуги. Законный вопрос — куда деваются деньги? Что получается: население платит, деньги вносит, а до ресурсоснабжающих компаний эти деньги не доходят, и долги таким образом копятся. Но есть решение этого вопроса: я дал указание создать межведомственную комиссию по решению этих вопросов, в которую включены представители правоохранительных органов. Этот вопрос надо решать. На сегодняшний момент между руководством компании в целом и нашего регионального представительства выстроены рабочие взаимоотношения, что позволит и в дальнейшем реализовывать программу по газификации региона, и за 5 лет мы планируем построить 15 межпоселковых газопроводов. Задача реальная, выполнимая и по крайней мере на сегодняшний момент отказа или закрытия наших программ и инициатив нет», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.