Берлин, 31 января, 2018, 13:51 — ИА Регнум. Коррупция, незаконная экономическая деятельность, а также уклонение от уплаты налогов и мошенничество существенно повышают риски отмывания денег на Украине. К такому выводу пришли члены Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) в своем очередном отчете, обнародованном сегодня, 30 января, и посвященном Украине, сообщает Deutsche Welle. В последний раз эксперты MONEYVAL оценивали ситуацию на Украине в 2009 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина. Деньги

«Особенно уязвимой страну делают значительные масштабы теневой экономики, подпитанной массовым использованием наличных», — отмечается в отчете.

Главным механизмом отмывания денег на Украине остаются так называемые конвертационные центры, посредством которых фонды и перетекают из реального сектора экономики в теневой, и которые используются для конвертирования средств в наличные для выведения их за пределы страны.

В документе также подчеркивается, что на Украине отмывание денежных средств по-прежнему рассматривается как «второстепенное» преступление. Сроки судебных приговоров за совершение таких деяний, как правило, значительно меньше, чем за предикатные правонарушения, непосредственно предшествующие отмыванию доходов, отмечают эксперты.

По делам об отмывании денежных средств на Украине чиновники фигурировали и до 2014 года, однако преимущественно местного уровня. Начиная с марта 2014 года, украинские правоохранительные органы стали активно расследовать деятельность представителей режима Януковича.

«Сложные расследования окончились пока что двумя судебными приговорами, один из которых был вынесен по делу об отмывании денег в значительных объемах», — говорится в отчете СЕ, однако при этом не уточняется, о каком именно деле идет речь.

«На Украине должно проводиться больше расследований и выноситься больше приговоров по делам, касающимся коррупции на высоком уровне и хищений государственного имущества и средств не только лицами, связанными с бывшим режимом, но также нынешними чиновниками и их партнерами», — уверены эксперты MONEYVAL.

Пока украинская власть демонстрирует политическую волю в борьбе с коррупцией и отмыванием денег, чему способствовало создание Национального антикоррупционного бюро и Национальной прокуратуры по вопросам коррупции. Однако чтобы «отстранить криминальные элементы» не только от контроля над государственными доходами, но и над банками, необходимо ввести новые правовые нормы, позволяющие выносить более суровые приговоры за подобные преступления, полагают в Совете Европы.

Deutsche Welle искренне полагает, что теперь в Киеве должны внимательно изучить замечания и рекомендации экспертов MONEYVAL и сообщить об их исполнении на первой же сессии комитета в 2019 году.