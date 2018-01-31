Киев, 31 января, 2018, 13:52 — ИА Регнум. Боевые вертолеты будут дежурить на государственной границе Украины, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает 31 января ТСН.

Arnaud DG Украинский пограничный столб

Согласно сообщению, к охране украинской границы начнут привлекать боевые вертолеты украинского производства и марки Airbus. Дежурство вертолетов начнется в конце февраля 2018 года. При этом на усиление границы вертолетами будет потрачено 1,3 млрд гривен ($46 млн).

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Помимо этого, на украинской границе увеличат количество мобильных групп войск государственной пограничной службы Украины. В общей сложности, правительство потратит 9 млрд гривен ($320 млн) на усиление границы.

Отмечается, что на границе уже дежурят беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Spectator.

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Напомним, ранее на Украине ввели обязательный сбор биометрических данных со всех иностранцев, въезжающих в страну. Как отмечали в Киеве, мера была предпринята, в первую очередь, для контроля над гражданами России, которые часто ездят на Украину. При этом украинские власти планируют дальше расширять систему контроля за российскими гражданами на территории Украины.