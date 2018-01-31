Берлин, 31 января, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Премьер-министры германских федеративных земель ставят под вопрос экономические санкции, введенные Европейским союзом в отношении России в связи с украинским конфликтом, сообщает 30 января немецкое издание Die Welt.

Iranreview.org Санкции

«Карательные меры» ЕС оказались неэффективным инструментом, заявил в понедельник премьер-министр Саксонии-Анхальта Райнер Хаселоф (ХДС) после встречи со своими восточными коллегами в Берлине. «И вероятность того, что подобные действия возымеют хоть какой-то эффект, с каждым днем уменьшается», — отметил политик.

Напомним, что страны-члены ЕС ввели ряд экономических и политических санкций в 2014 году в ответ на аннексию Крыма и предполагаемые действия России на востоке Украины. Совсем недавно эти санкции были продлены до лета, а Россия, в свою очередь, наложила запрет на импорт продовольствия из ЕС.

Премьер-министр Хаселоф предложил приступить к поэтапному смягчению санкций со стороны ЕС. «Экономическое влияние санкций на работу восточногерманских предприятий особенно велико, и это факт, — отмечает Хаселоф, — В западногерманских федеральных землях это влияние скорее маргинальное, но, по крайней мере, свою роль, хоть и второстепенную, оно играет».

Не так давно премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов (Левая партия) вовсе заявил, что антироссийские санкции для Евросоюза — не что иное, как «мертвая лошадь, на которой нельзя ездить верхом». По его мнению, проблемы на юго-востоке Украины никак не могут быть решены посредством «символической политики», за которую фактически приходится расплачиваться немецким предприятиям.

Нужны новые «методологические подходы» для урегулирования конфликта, подчеркивает премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Швезиг (СДПГ): «Мы совершенно четко выступаем за снятие взаимных санкций».