Ярославль, 31 января, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин намерен дать личную оценку работе органов опеки и попечительства Борисоглебского района. Об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, двухлетняя девочка, проживавшая в этом районе, стала жертвой истязаний со стороны сожителя своей матери. Сейчас он задержан. Ребенок в состоянии комы находится в больнице.

«Семья состояла на учете как неблагополучная, органы опеки знали о ней и должны были с нею работать. Однако случившаяся трагедия говорит о том, что либо эта работа не была эффективной, либо люди, которые ею занимались, халатно отнеслись к своему делу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Это уже не первый случай, когда деятельность местных органы опеки попадает в поле зрение сотрудников аппарата уполномоченного по правам ребенка. Впрочем, и правоохранительных органов тоже. Так Следственное управление СК РФ по Ярославской области расследует уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами отдела опеки и попечительства управления образования администрации соседнего Ростовского района. Поводом для его возбуждения стал вопиющий случай, происшедший минувшей осенью в городе Ростове — 17-летняя мама заморила голодом собственного ребенка. Она просто закрыла его в доме и оставила умирать. На минувшей неделе суд приговорил ее к шести с половиной годам. Однако Михаил Крупин считает, что вина в происшедшей трагедии лежит не только на молодой женщине.

«На мой взгляд, вследствие особенностей своего развития она не совсем осознавала последствия совершенного ею поступка. Фактически у нее не было средств даже для того, чтобы купить себе что-то поесть. Все деньги, которые были положены ей как жене военнослужащего срочной службы, пересылались на карточку ее мужа. А сотрудники органов опеки вместо того, чтобы помочь молодой матери, просто отмахнулись от нее», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Михаил Крупин.

К слову, это уже второе уголовное дело в отношении чиновников ростовской опеки, возбужденное СУ СК РФ по Ярославской области. В ноябре прошлого года бывшего начальника этого отдела Галину Рассамагину суд приговорил к году исправительных работ с удержанием 20 процентов заработной платы в доход государства. Чиновницу обвинили в халатности, которая по неосторожности повлекла смерть человека. Речь тогда шла о гибели 13-летней девочки в «православном» приюте в селе Мосейцево.

В Тутаеве против чиновников из опеки уголовных дел возбуждать не стали, но тем нем не менее трагедия, в результате которой в апреле 2017 года погибли, задохнувшись от дыма, двое маленьких детей, тоже заставляет задуматься. Погибшие девочки также воспитывались в неблагополучной семье. Незадолго до случившейся трагедии в ней умер двухмесячный младенец.