Варшава, 1 февраля, 2018, 01:12 — ИА Регнум. Визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Варшаву привлек массовое внимание польских СМИ, обсуждавших различные аспекты этого события. В том числе и заявление о том, что Польша и США вместе противостоят «Северному потоку — 2», который подрывает «всестороннюю безопасность и энергетическую стабильность Европы, предоставляя России еще один инструмент для политизации энергетического сектора». Что стоит за этими словами, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

Если «всесторонняя безопасность» — это нечто из области пропаганды, то «энергетическая стабильность Европы» — это конкретика. Конкретика интересует США в силу хотя бы желания продавать полякам свой газ — полякам, которые готовы его покупать и перепродавать дальше. И потому против «Северного потока — 2» используются самые разные аргументы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявлял об этом российском проекте:

«Если газопровод будет построен, то транзит газа через Украину будет ненужным. И госсекретарь США должен полностью понимать и оценить все угрозы и риски, которые могут произойти».

Впрочем, это мнение не является в Польше доминирующим, а, по мнению весомого делового издания Dziennik Gazeta Prawna, угроза независимости Украины со стороны «Северного потока — 2» — это и вовсе «преувеличение». Зато всем памятны слова Трампа, который еще в июле прошлого года «пошутил», что поднимет полякам цены на газ, а на Давосском форуме призвал вкладывать деньги в его страну (не в Европу и не в Польшу). Так кто должен платить за то, чтобы Америка снова стала великой?

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