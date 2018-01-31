Москва, 31 января, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Февраль в ряде регионов Центрального федерального округа начнётся с сильных снегопадов. Как сообщили иа в пресс-службе ГУ МЧС РФ, 1 февраля осадки в виде снега ожидаются в 12 субъектах округа.

Снегопад

Во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областях местами снег будет сильный. На большей части территорий вероятны снежные накаты, заносы, гололедные явления и метель.

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«В Белгородской области возможно налипание мокрого снега на провода и деревья», — уточнили в чрезвычайном ведомства.

Порывы ветра в Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях будут достигать 13−17 м/с, в Брянской, Орловской и Тамбовской областях — до 18 м/с.

Средняя температура воздуха ночью составит минус 8 — минус три градуса

Добавим, что неблагоприятный прогноз дали метеорологи и на сегодняшний день, 31 января. Так, по данным «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», мокрый снег и гололедица, которые прогнозировались ночью, не прекратятся и днём. Однако осадки ожидаются умеренные, метель. Температура воздуха днём приблизится к нулевой отметке, а к вечеру понизится до минус 8 °C. Порывы северо-западного ветра будут достигать местами 12−17 м/с.