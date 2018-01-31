Лондон, 31 января, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намекнул на то, что Великобритания и более 100 других государств, проголосовавших за осуждение его решения признать Иерусалим столицей Израиля, являются «врагами Америки», сообщает британское издание Тhe Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM Агрессия

К такому выводу издание пришло, изучая послание «О состоянии государства» — речь, с которой Трамп выступил ранее в конгрессе. Глава Белого дома, подчеркнув «суверенное право» Вашингтона на подобный шаг, с сожалением отметил, что миллиарды долларов США идут некоторым из стран, выступивших в декабре против его решения.

По словам бывшего телеведущего, эти деньги должны были бы пойти «исключительно друзьям Америки, а не врагам» США.

«В прошлом месяце я предпринял шаг, который получил единогласную поддержку сената за несколько месяцев до этого — я признал Иерусалим столицей Израиля», — заявил Трамп.

«После этого десятки стран проголосовали на Генеральной Ассамблее ООН против суверенного права США принимать это решение», — добавил он, подчеркнув, что в 2016 году налогоплательщики США отправили этим странам более $20 млрд.

В связи с этим Трамп поручил конгрессу принять законопроект, который бы гарантировал получение помощи от США «исключительно друзьями» США. Сделав такое замечание, Трамп тут же поспешил указать на то, что Вашингтон по-прежнему «укрепляет дружеские связи по всему миру».

Напомним, 21 декабря 2017 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию по Иерусалиму, которая предусматривала сохранение статуса этого города, а также признание решения Трампа недействительным. «За» проголосовали 128 стран, в том числе и Великобритания, против — девять.