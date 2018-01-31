Калуга, 31 января, 2018, 12:28 — ИА Регнум. В Калужской области, сотрудниками ГИБДД в Куйбышевском районе по ориентировке была остановлена фура с белорусскими номерами, нелегально перевозивший 20 тонн мороженой салаки и тонну лососевой икры. Об этом сообщает 31 января пресс-служба Калужской таможни.

Фото пресс-службы Калужской таможни Контрабандная икра

По данным ведомства, у водителя фуры отсутствовали сопроводительные документы на груз и не было пройдено ветеринарное освидетельствование рыбных продуктов.

Как сообщили в таможне, представитель Россельхознадзора признал задержанную рыбную продукцию «стратегически важным ресурсом» и оценил её в 2,5 млн рублей. Изучив маркировку продукции, таможенники определили, что поставщиком икры и рыбы является акционерное общество «Белрыба», которому в ноябре 2017 года были ограничены поставки в Россию.

«Ограничения были введены после того в июле-августе 2017 года эта компания ввезла на территорию Рязанской области Российской Федерации под видом белорусской замороженную рыбу из Норвегии, Финляндии и Великобритании», — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время по факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают людей, причастных к провозу рыбы.

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Напомним, Федеральная таможенная служба РФ (ФТС) в 2017 организовала трехступенчатую линию защиты от ввоза запрещённых товаров в Россию из ЕС.

Первая стадия контроля проходит в непосредственной близости от госграницы в Брянской, Смоленской и Псковской областях. Вторая осуществляется силами межведомственных мобильных групп на важнейших автодорогах, ведущих к крупным городам. И третья линия — контроль продукции непосредственно на оптовых плодоовощных и продовольственных базах.

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