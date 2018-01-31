Североморск, Мурманская область, 31 января, 2018, 12:24 — ИА Регнум. Более 800 военнослужащих Северного флота принимают участие в сводных репетициях военного парада, приуроченного к 100-летию создания Красной Армии. Парад состоится в Северомроске 23 февраля, сообщает 31 января пресс-служба Северного флота.

Минобороны РФ Репетиция парада в Североморске

«Главной особенностью парада будет участие военнослужащих в военной форме одежды различных исторических периодов Российской армии последнего столетия, начиная с 1918 года до введения погон в 1943 году», — отмечают на флоте.

В главе парадной колонны пойдет взвод с историческими знаменами войсковых частей Северного флота, за ним — стрелки-пехотинцы, краснофлотцы, танкисты, летчики морской авиации, автоматчики и сапёры. Рота военнослужащих женщин будет одета в форму медсестёр времён Великой Отечественной войны.

В механизированной колонне будут участвовать девять единиц восстановленной военной техники, в том числе советские боевые машины исторического взвода и американский танк «Шерман», поставлявшийся в СССР по ленд-лизу.

Затем на параде будет представлена современная мощь российских Вооруженных сил. Перед зрителями пройдут военнослужащие надводных и подводных сил, армейского корпуса и армии ВВС и ПВО Северного флота.

«В состав механизированной колонны войдут новейшие образцы военной и специальной техники сухопутных и береговых войск флота, в том числе снегоходы, квадроциклы, снегоболотоходы, бронированные разведывательно-дозорные машины, бронетранспортёры и другая техника», — уточнили в пресс-службе флота.

Участвующие в параде военнослужащие уже прошли одиночную строевую подготовку и отрабатывают слаженность действий в составе ротных колонн.

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День защитника Отечества 23 февраля унаследован от советского праздника — Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота. Дата была увековечена в связи с тем, что под Псковом 23 февраля 1918 года первые отряды Красной Армии Советской республики остановили немецкие войска, рвавшиеся к Петрограду.

В Псковской области в день 100-летия Красной Армии также пройдут различные памятные мероприятия.