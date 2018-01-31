Ярославль, 31 января, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Конкуренции на конкурсе по организации питания в детских садах Ярославля, скорее всего, не будет. Конкурсная комиссия мэрии признала заявки трех участников — ООО «Промпит», ООО «2М», ООО «СтройТехнологии» не соответствующими требованиям конкурса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Детский сад в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, городские власти решили перевести питание детей в садиках на аутсорсинг (ранее учреждения сами закупали и готовили пищу). Мэрия Ярославля выставила на конкурс с ограниченным участием 16 лотов, куда вошло полторы сотни детских садов города. Общая сумма лотов — около 600 млн рублей в год.

На предквалификационном отборе все заявки, кроме заявки ООО «Комбинат социального питания», признаны не соответствующими требованиям федерального закона № 44.

Конкурсная комиссия должна собраться 31 января. Пока же совместный конкурс с ограниченным участием на оказание услуг по организации питания признан несостоявшимся в связи с тем, что только один участник закупки признан соответствующим требованиям закона. Не исключено, что контракт будет заключен с ООО «Комбинат социального питания» как единственным поставщиком. Именно эта фирма и кормит сейчас ярославских дошкольников. Ранее детские сады заключали с «Комбинатом» договоры без конкурсов, что ФАС посчитала нарушением закона.