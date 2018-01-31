Москва, 31 января, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп после «кремлевского доклада» не стал сглаживать острые углы в своем выступлении перед конгрессом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 января, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в ходе ежегодного обращения к конгрессу «О положении страны» назвал Россию и Китай соперниками, которые «бросают вызов» интересам и ценностям США.

«Характерно, что Дональд Трамп, выступая во вторник со своим первым ежегодным посланием конгрессу США «О положении страны» практически сразу же после опубликования так называемого «кремлевского списка», не стал, что называется, сглаживать углы», — отметил парламентарий.

Сегодня мы должны признать, что США при предыдущей администрации вели себя значительно менее агрессивно по отношению к России, чем сейчас, констатировал сенатор.

«Но, в конце концов, нам уже должно быть все равно, чем руководствуется американский президент в своих внешнеполитических решениях: вынужден ли он по каким-то причинам так поступать или действия Дональда Трампа полностью согласуются с его видением ситуации в мире», — полагает Клинцевич.

По его мнению, следует исходить из того, с чем мы сталкиваемся буквально каждый день, независимо от чьих-то мотивов и побуждений, сегодняшняя реальность — ярко выраженный антироссийский курс США, набирающий обороты.

Выступая перед конгрессом, Трамп также заявил о необходимости модернизировать американский ядерный арсенал, чтобы сделать его «столь мощным, чтобы это позволило сдержать любой акт агрессии».