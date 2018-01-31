Ярославль, 31 января, 2018, 11:01 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2018 году начнут строительство лишь двух относительно крупных новых социальных объекта: это хирургический корпус областной онкобольницы в Ярославле (291 млн — здесь и далее общая сумма на 2018 год из областного и федерального бюджетов) и новый садик в Дзержинском районе областного центра (58 млн). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ярославская областная дума опубликовала перечень объектов адресной инвестиционной программы 2018 года, в которую включены объекты капитального строительства с привлечением средств областного бюджета. Впрочем, программа еще может измениться.

City-yaroslavl.ru Строительство школы в Ярославле

Как и в 2017 году, основным направлением будет попытка завершить начатые объекты, причем сделать это удастся не по всем социальным долгостроям. Крупнейшие инвестиции традиционно ждут Ярославль: там должна завершится реконструкция стадионов «Славнефть» (49 млн) и «Шинник» (69 млн), намеченная к чемпионату мира по футболу. Правда, скорее всего, они для чемпионата использоваться не будут — работы до сих пор не завершены.

Планируется завершение строительства пристройки к школе № 43 в Ярославле (168 млн), а также моста через реку Которосль (8 млн). Всего из адресной инвестиционной программы Ярославлю достанется самый лакомый кусок — 357 млн. На втором месте Рыбинск с суммой 189 млн. Это значительно больше, чем в 2017 году, но обольщаться рыбинцам не стоит. Львиная доля этой суммы приходится на строительство биатлонного стрельбища в Демино (106 млн), которое к Рыбинску имеет не самое прямое отношение. 80 млн Рыбинск получит на дороги и 2,6 млн — на строительство газовых сетей.

Нет средств в АИП для Переславля-Залесского — они предусмотрены лишь для завершения реконструкции ДК «Ювента». Правда, в городе планируют завершить реконструкцию бывшего садика института программным систем им. Айламазяна, который усилиями региональной власти передан в муниципальную собственность из федеральной, и для города это хорошая новость.

Проблема детских садов в регионе по-прежнему не решена, и часть денег адресной программы будет направлена на завершение долгостроев, оставшихся от начатой, но не завершенной федеральной программы. Наибольшие шансы принять дошкольников имеют детсад в Угличе (123 млн) и Данилове (123 млн), выделены деньги и на замороженный садик в Пошехонье (45 млн), но там работы не ведутся и достроить его в этом году вряд ли удастся. Точно не будет завершен садик в Михайловском Ярославского района — на него выделено меньше миллиона рублей, этих денег хватит только на консервацию и охрану.

Региональные власти, вероятно, решили вернуться к старой идее строительства школы в селе Вощажниково Борисоглебского района — 1,5 млн выделено на проектирование. В селе Новом Большесельского района такую же сумму потратят на проект офиса врача общей практики.

Значительные деньги выделяются на газификацию районов — проектирование и строительство распределительных сетей. В целом ряде сельских районов программой не предусмотрено никаких работ кроме газификации. Также запланированы работы по проектированию и строительству сооружений водопровода и канализации: это Углич, Ростов, Переславль, Борисоглебский и Некоузский район. Это следствие передачи полномочий в этой сфере на уровень области. В Ярославле проект на реконструкцию очистных за счет собственных средств выполняет «Ярославльводоканал». Вопрос, удастся ли реализовать планы, и дадут ли они ожидаемый эффект.

В Тутаеве 46 млн выделено на промышленный парк «Мастер», что обусловлено новым статусом города как территории опережающего социально-экономического развития. А вот в Гаврилов-Яме, где аналогичный парк так и не заработал, денег на схожие цели пока в программе нет.

В Рыбинском районе 59 млн потратят на реконструкцию дороги Рыбинск-Сельцо-птицефабрика, в Даниловском районе — 40 млн на мост через реку Касть на дороге Козлово-Стройково. В Ростове будут проектировать поликлинику (18 млн).

Совсем без денег останется лишь многострадальный Брейтовский район. Для него в адресной инвестиционной программе нет ни копейки. Стоит отметить, что год назад адресная инвестиционная программа не предусматривала никаких работ в 7 муниципальных районах области. В целом средств в программе 2018 года (1,38 мллрд) больше, чем в 2017-м (814 млн на этапе принятия бюджета), но меньше, чем в 2016. Вероятно, это следствие попытки сделать бюджет Ярославской области бездефицитным, о чем не раз заявлял губернатор Дмитрий Миронов.

С другой стороны, большое количество «недостроев», оставшихся Дмитрию Миронову в наследство от Сергея Ястребова, дает меньше пространства для самостоятельного маневра. Поддержка же федерального бюджета Ярославской области при Дмитрии Миронове, как следует из открытых данных, меньше, чем при губернаторе Сергее Ястребове. Так в 2017 году (Миронов) регион получил 7,46 млрд рублей из федерального бюджета, в 2016-м (Ястребов, Миронов) — 6,64 млрд, в 2015-м (Ястребов) — 8,87 млрд. Учитывая, что в 2017 году часть налогов была перераспределена в сторону федерального бюджета, пространство для маневра в модернизации социальной сферы у руководства области не так велико.