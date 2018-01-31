Москва, 31 января, 2018, 10:51 — ИА Регнум. В связи с приговором относительно публикации в соцсети фотоснимка Парада Победы 1945 года с изображением нацистской символики в Совфеде намерены разработать поправки в законодательство, исключающие подобные решения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 января, об этом сообщил член Совфеда Антон Беляков.

Anton Denisov Музей Победы

Он обратил внимание на то, что в Архангельске был оштрафован гражданин РФ за фотоснимок Парада Победы со склоненными флагами с нацистской символикой.

«Статья 20.3 предусматривает ответственность за пропаганду либо (и тут вся проблема!) публичное демонстрирование нацисткой символики или атрибутики», — напомнил парламентарий.

«Таким образом, статья с точки зрения практики сделала незаконной Музей (Победы) в парке Победы в Москве, там море нацисткой символики — там демонстрируют», — указал Беляков.

Сенатор пригласил коллег принять участие в разработке поправок в действующее законодательство, чтобы исключить вопросы в толковании действующих норм.

Судья Исакогорского районного суда города Архангельска Елена Костылева оштрафовала Михаила Листова, объяснив свое решение статьей 20.3 КоАП («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»), запрещающей демонстрацию нацистской и экстремистской символики. В решении судьи также говорится, что публикация этой фотографии «может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны».