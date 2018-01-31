Санкт-Петербург, 31 января, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга заказали себе комплект стульев во французском стиле XVIII века стоимостью 95 тыс. рублей за 1 стул. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале госзакупок.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Стулья предназначаются для Помпейского коридора на втором этаже занимаемого городским парламентом Мариинского дворца, который не так давно подвергся ремонту. Всего предполагается купить 30 стульев из массива ореха на общую сумму почти в 3 млн рублей. Еще 2,1 млн рублей предполагается потратить на стол.

Технические характеристики мебели очень специфичны. Например, влажность сухого материала должна быть «менее 10%», а ножки стульев должны представлять собой «парную композицию идентичных фигурных элементов», причем каждая пара должна состоять «из элемента и его зеркального отражения».

«Элемент — дуга (массив ореха — изогнутый, не выточенный, колено ножки — с четко выраженным изгибом) с завитком на каждом конце. Таким образом, ножки стула — кабриоли — имеют характерный изгиб, суживаются к низу и стоят на своеобразном каблучке, замаскированным изящным, не доходящим до пола завитком. Вся рама стула стоит на ножках и представляет собой переплетение криволинейных контуров», — записано в документах госзакупки.

Итоги конкурса подведут 19 февраля. Поставить мебель необходимо в течение 20 дней после заключения контракта.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу установило, что петербургский парламент нарушил положения федерального закона о контрактной системе, когда заключил договор с единственным поставщиком — ГБАУ «Смольнинское» — на транспортное обслуживание депутатов и аппарата Заксобрания.

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Однако руководство Заксобрания отказалось разрывать этот договор, ссылаясь на то, что прокуратура не нашла никаких нарушений в этом документе.