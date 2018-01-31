Липецк, 31 января, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Бюджет Липецка на 2018 год возрос более чем на 260 миллионов рублей за счет безвозмездных поступлений. Как сообщили в пресс-службе горсовета, за счет этих средств поднимут зарплаты тем, кто не попал под «майские» указы президента, реконструируют Нижний парк и построят мост.

Марина Каширская ИА REGNUM В Нижнем парке

Новые параметры бюджета Липецка на 2018 год депутаты горсовета утвердили на сессии 30 января. Главный финансист Липецка Татьяна Григорова сообщила, что за счет безвозмездных поступлений бюджет пополнился более чем на 260 миллионов рублей.

«На повышение зарплаты на 4% сотрудникам, которые не попали под «майские» указы президента, мэрия предлагает направить 17,7 миллионов рублей. Еще 94 миллиона рублей ранее поступили в виде дотации из областного бюджета», — сообщила Григорова.

Депутаты выделили на благоустройство территорий общего пользования 131 млн рублей. На расчистку каналов и создание дренажной системы Нижнего парка направят 100 млн. Еще 15 млн пойдет на разработку проектно-сметной документации на строительство мостового перехода в районе Новой Жизни.

В результате поправок объем бюджета на 2018 год по доходам составит 10,6 млрд рублей, по расходам — 11,1 млрд. Дефицит составит 472 млн рублей.

Справка ИА REGNUM : Нижний парк в Липецке возник на месте Петровского пруда, питавшего водой железоделательные заводы. В XIX веке там располагался курорт, а в советские годы — Центральный парк культуры и отдыха. Сейчас в Нижнем парке в праздничные дни проходят народные гуляния, а также фестивали «Липецкое городище» и «Липецкие воды».