Ярославль, 31 января, 2018, 10:12 — ИА Регнум. В Ярославле обострилась ситуация вокруг планируемого строительства многоэтажного микрорайона №9 в Тверицах на берегу Волги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Колбовский Ученые предрекли потоп будущим необскребам

Еще прошлой осенью представители общественности, которые выступали резко против небоскребов, были успокоены мэрией города: все пожелания граждан по снижению этажности будут внесены в проект. Однако 30 января участники рабочей группы, куда вошли жители, заявили о том, что их, возможно, обманули.

В группе «Против небоскребов в Тверицах» на странице в Facebook размещено соответствующее обращение. В нем сказано, что после проведённого народного схода против многоэтажной застройки, который состоялся в августе 2017 года, состоялась встреча мэра Ярославля Владимира Слепцова с членами комитета общественного самоуправления «Тверицы».

"На данной встрече мэр выслушал доводы жителей против застройки, согласился с ними и дал устное распоряжение о создании рабочей группы для детальной проработки проекта планировки и межевания, внесения изменений в него с учётом объективных пожеланий жителей мкр. Тверицы. В течение октября, ноября 2017 года состоялось два заседания рабочей группы. В ходе обсуждения проектной организацией ООО «Ярославгражданпроект» был предложен вариант планировки с изменением планировочной системы и уменьшением этажности с 18-ти этажных домов до 4−8-ми в соответствии с Правилами землепользования и застройки Ярославля. По итогам совещаний ООО «Ярославгражданпроект» представил фор-эскиз с заявленными изменениями», — пишут жители.

Была создана буферная зона из 4-х этажных домов (вместо 18-ти этажных), уменьшилось количество надземных парковок в два раза, вместо двух детских садов — один, сохранена школа на заявленное количество мест, в продлении улицы Заливная для организации квартальной застройки департаментом архитектуры отказано по непонятным причинам, но проектировщиком предусмотрен местный проезд в продление ул. Заливной до ул. Университетская, улица Седова включена в Генеральный план города как улица местного значения, проектируемая улица вокруг 9-го микрорайона от ул. Седова до ул. Университетской переведена из улицы городского значения в улицу местного значения, что также внесено в Генеральный план города.

Участники рабочей группы от КОС «Тверицы» согласились с предложенными изменениями с оговоркой по некоторым вопросам. Этот проект планировки и межевания должен был быть доработан для проведения повторных публичных слушаний.

«Однако 26 января проект планировки и межевания микрорайона № 9 жилого района Тверицы рассматривался на координационном совете по вопросам градостроительства, землепользования и имущественных отношений Ярославской области без изменений. По имеющейся информации, проектировщиком ООО «Ярославгражданпроект» на данном совете было заявлено, что жители не против данного строительства, информация о проделанной работе и достигнутых договорённостях не донесена до координационного совета. В результате проект решено доработать, уменьшив этажность на 2 этажа», — сообщает член инициативной группы Светлана Краузольт.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM она отмечает, что уже подготовлено обращение на имя губернатора — председателя координационного совета Ярославской области Дмитрия Миронова о необходимости рассмотрения проекта повторно с участием рабочей группы. 31 января оно будет передано по адресу.

«Мы будем ждать официальных ответов, из которых станет ясно — насколько достоверна полученная нами информация», — говорит Светлана Краузольт.

Также направлено обращение на имя депутата Ярославской областной думы Эльхана Мардалиева.