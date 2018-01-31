Барнаул, 31 января, 2018, 10:11 — ИА Регнум. Прокуратура Алтайского края отреагировала на многочисленные обращения общественности по поводу несправедливого приговора, вынесенного в конце 2017 года любителю пьяной езды в Барнауле, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Группа Barnaul 22 в соцсетях ДТП с пьяным гонщиком в Барнауле. Автомобиль LADA (его водитель скончался в больнице)

Речь идёт о резонансном ДТП с двумя погибшими, произошедшем в конце апреля 2017 года на проспекте Ленина. Его виновником стал водитель BMW X5. Уходя от полицейского преследования, он вначале проехал на красный свет, врезавшись в автомобиль LADA (его водитель скончался в больнице), а потом смертельно травмировал девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В ходе разбирательства выяснилось, что гонщик был пьян, ездил без документов и совершенно не пострадал в этой жуткой аварии.

Группа Barnaul 22 в соцсетях Автомобиль водителя BMW X5, совершившего смертельное ДТП в Барнауле

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде он заявил, что смертельно болен. Тем не менее суд Октябрьского района приговорил гонщика к шести годам лишения свободы в колонии-поселении и постановил выплатить компенсацию родственникам погибших в размере 2,5 млн рублей. Но аккурат под конец 2017 года каким-то непостижимым образом, несмотря на имевшийся отказ в ходатайстве, судья Алтайского краевого суда Ирина Моисеева вынесла беспрецедентное решение — освободить гонщика от наказания.

О том, что правосудие, по сути, стало в данном случае на сторону преступника, может свидетельствовать информация, полученная ИА REGNUM от докторов, знакомых с историей болезни подсудимого.

«Мне приходилось работать и с осуждёнными онкобольными. По закону они находятся также в заключении. Там я и оперировал, и консультировал больных. «Актировать», то есть освободить, могут только больных с 4-й стадией, с плохим прогнозом для жизни», — заявил ИА REGNUM N.

Прокуратурой края внесено представление в президиум Алтайского краевого суда об отмене постановления апелляционной инстанции краевого суда, в соответствии с которым А. С. освобожден от отбывания наказания в связи с болезнью, говорится в официальном заявлении прокуратуры Алтайского края.

Напомним, на видеокадрах этого жуткого ДТП, позднее попавших в социальные сети, видно, что за гонщиком следовали сотрудники ГИБДД. Но начальник пресс-службы краевого управления МВД Светлана Ляпунова полагает, что преследование не могло спровоцировать аварию. Виной всему стало сильное опьянение.