Санкт-Петербург, 31 января, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу Словакии Викторию Кужмову в матче первого круга женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2018.

PughPugh Теннис

Встреча, продолжавшаяся 1 час 51 минуту, завершилась со счётом 1:6, 6:4, 6:1 в пользу Касаткиной.

Российская теннисистка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, пять ошибок на подаче и 3 из 8 выигранных брейка.

В матче второго круга Касаткина встретится с француженкой Ализе Корне. Встреча пройдёт 31 января.

Напомним, женский теннисный турнир в Санкт-Петербурге St. Petersburg Ladies Trophy 2018 проходит с 29 января по 4 февраля.

St. Petersburg Ladies Trophy 2018. Первый круг.

Дария Касаткина (Россия) — Виктория Кужмова (Словакия) — 1:6, 6:4, 6:1.

Читайте также: Рыбакина обыграла Бачински на турнире в Санкт-Петербурге