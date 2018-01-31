Чебоксары, 31 января, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Чувашстат подвёл предварительные итоги всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая прошла в 2016 году, в разрезе муниципальных образований, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Больше всего овец и коз разводят в Цивильском, Канашском и Чебоксарском районах

«Сельское хозяйство республики в разрезе муниципальных районов в большой степени определяется тем, что в нём преобладают частные и мелкотоварные формы производства, большинство из которых не наблюдается сплошным методом в межпереписной период. Перепись позволяет зафиксировать наиболее полную картину и более детально выявить сильные и слабые стороны каждого муниципального района в сфере сельского хозяйства», — напоминают в Чувашстате.

Один из показателей, который впервые вошёл в мониторинг, касается обеспечения объектами инфраструктуры. Итоги переписи показали, что доля организаций, имеющих доступ к электричеству и газу, выше, чем в целом по России и Поволжью, проблемным остаётся доступ к сетям водоснабжения — многие пользуются водозаборами, колодцами и скважинами. По данным ведомства, в Чувашии 85,3% сельскохозяйственных организаций имеют доступ к сетям электроснабжения (в РФ — 73,5%, в ПФО — 81,6%), 34,9% — к сетям газоснабжения (в РФ и ПФО показатели составляют 22,2% и 32,8%), 30,8% — к сетям водоснабжения (в РФ — 37,4%, в ПФО — 46,3%).

В то же время, меньшее количество фермерских хозяйств республики подключены к сетям электроснабжения — 38,5% против 43,5% по России и 60,7% в ПФО. В Поволжье такой высокий уровень сложился за счет Пензенской области (94,1%), Башкирии (80,1%), Татарии (73,2%), Ульяновской области (70,8%), Удмуртии (69,9%) и Пермского края (66,7%). Также отмечена меньшая обеспеченность с подключением к сетям водоснабжения (15,8% против 18% и 28,6%), сетям теплоснабжения (1,3% против 1,4% и 2,2%). Что касается личных подсобных хозяйств, то обеспеченность объектами инфраструктуры во многом сложилась выше, чем в целом в стране и округе.

Также впервые анализировался уровень доступа к интернету. Если в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах обеспеченность выше, чем в целом в России и Поволжье, то в личных подсобных хозяйствах ситуация оставляет желать лучшего: подключение к интернету имеют 16,2% ЛПХ в Чувашии. В округе хуже показатель только в Пермском крае (14,8%), в России доступ к всемирной паутине имеют 19,2% домовладений, в ПФО — 24%. Наиболее высокий показатель среди регионов ПФО сложился в Кировской области (58,8%), которая занимает первое место в стране, и Татарии (29,2%). На втором и третьем местах в стране — Ингушетия (49,9%) и Чечня (44,2%).

Во время переписи фиксировались не только подворья, занятые сельским хозяйством, но и оценивалось количество заброшенных участков и пустующих домов. Было рассчитано соотношение ЛПХ, выращивающих сельхозпродукцию, и заброшенных, а также их удельный вес в общем количестве по каждому муниципальному району. Итоги показали, что меньше всего заброшенных дворов в Красночетайском (32 объекта переписи, что составляет всего 0,3% от числа ЛПХ района), Шемуршинском (61 или 1%) и Чебоксарском (200 или 0,8%) районах. Более всего — в Алатырском (2910 или 28,3%), Вурнарском (2635 или 18,1%) и Порецком (1488 или 19,4%).

Для оценки использования угодий было рассчитано соотношение пашни и залежи. Выяснилось, что наименьшая площадь залежи отмечена в Шемуршинском (31 га или 0,1%), Комсомольском (89 га или 0,3% от общей площади пашни и залежи) районах. Наибольшая площадь залежи — в Алатырском (2857 га или 8,1%), Марпосадском (1723 га или 9%) и Шумерлинском (1072 га или 8,7%) районах.

Что касается посевных площадей, то наибольшие площади отмечены в Яльчикском (42,7 тыс. га), Батыревском (40 тыс. га) и Канашском (36,5 тыс. га) районах республики. При этом посевные здесь обрабатываются в основном сельхозорганизациями. Большей частью крестьянскими (фермерскими) хозяйствами осуществляются посевы в Урмарском (49,1%), Марпосадском (43%) и Янтиковском (40,9%) районах.

Также по итогам переписи был сформирован своеобразный рейтинг по видам сельхозкультур. К примеру, по зерновым и зернобобовым культурам наибольший объем посевных продемонстрировали Яльчикский (7,4%), Цивильский (7,0%) и Алатырский (6,7%) районы. Технические культуры выращиваются преимущественно в Алатырском (21,8%), Батыревском (15,6%) и Порецком (11,1%) районах. Наибольшие посевы картофеля наблюдаются в Батыревском (11,8%), Комсомольском (8,2%) и Чебоксарском (6,5%) районах. Больше всего овощей выращиваются в Батыревском (26,4%), Чебоксарском (8,6%) и Яльчикском районах (7,7%). Наибольшие посевы по кормовым культурам отмечены в Яльчикском (9%), Канашском (8,1%) и Моргаушском (7,9%) районах.

Отметим, зерновые и технические культуры выращивают преимущественно сельскохозяйственные организации, картофель и овощи — частные подворья.

Что касается домашнего скота, то крупный рогатый скот содержится преимущественно в хозяйствах населения. Исключение составили пять районов: Яльчикский, Порецкий, Чебоксарский, Янтиковский и Комсомольский. Наибольшая доля КРС в Чувашии приходится на Батыревский (9,1%), Вурнарский и Моргаушский (по 8%), Комсомольский (7,6%) районы. Больше всего свиней разводят в Цивильском (22,5%), Чебоксарском (12,8%) и Батыревском (10,5%) районах, овец и коз — в Цивильском (9,9%), Канашском (8,5%) и Чебоксарском (7,4%) районах. Птица выращивается преимущественно в Чебоксарском районе (58,2%).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии, по данным переписи 2016 года, поголовье крупного рогатого скота за десять лет сократилось на 30,4%, в том числе коров — на 32,2%. Поголовье свиней упало на 23,7%, овец — на 19,8%. В то же время более чем на наполовину выросло поголовье коз и птиц.