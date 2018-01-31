Ростов-на-Дону, 31 января, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Число пострадавших с участием рейсового автобуса, следующего из Ростова-на-Дону в Саратов, выросло до 13 человек, в том числе один ребёнок. Все они госпитализированы в центральную районную больницу Белокалитвинского района и Каменска. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном министерстве здравоохранения 31 января.

Rostov.sledcom.ru На месте ДТП

В ведомстве уточнили, что один из пассажиров находится в тяжёлом состоянии. Остальные получили травмы средней и легкой степени тяжести.

Напомним, дорожная авария на федеральной трассе А260 произошла 31 января около 3:45. В региональном управлении МЧС сообщили, что рейсовый автобус «Голден Драгон» опрокинулся в кювет. В салоне находились два водителя и 31 пассажир. В результате ДТП четыре человека, в том числе трёхлетний ребёнок погибли.

Прибывшие на место ДТП аварийно-спасательные формирования из Белой Калитвы и Каменска-Шахтинского ликвидировали последствия аварии. К работам привлечёно более 10 единиц техники и эвакуатор «Чайка-Сервис».

В региональном управлении Следственного комитета России уточнили, что в больницах находятся 14 пассажиров. По факту автокатастрофы проводится проверка. По предварительным данным, 50-летний водитель автобуса не справился с управлением. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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