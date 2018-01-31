Омск, 31 января, 2018, 09:22 — ИА Регнум. Областной госпакет акций ОАО «Омский аэропорт «Фёдоровка» (49% уставного капитала) будет выставлен на повторный аукцион. Об этом ИА REGNUM сегодня, 31 января, сообщили в министерстве имущественных отношений Омской области.

Omskportal.ru Недостроенный аэропорт «Омск-Фёдоровка»

В региональном минимущества уточнили, что Центр учёта и содержания собственности аннулирует результаты аукциона, состоявшегося 23 января. Причина — победитель торгов не заключил в установленные законом сроки договор купли-продажи. При этом, в соответствии с действующим законодательством, задаток в размере 39 тысяч рублей участнику торгов не вернут, он будет зачислен в областной бюджет.

Напомним, акции ОАО «Омский аэропорт Фёдоровка» выставлялись на продажу за 197 тыс. рублей. В торгах приняли участие два физлица — Алексей Комбаров и Иван Дмитриенко. Победителем торгов был признан Иван Дмитриенко.

Причём, по данным «Коммерсанта», оба заявителя ранее уже принимали участие в торгах по покупке акций аэропорта «Омск-Фёдоровка». Дмитриенко в 2015 году приобрёл на торгах 49% акций аэропорта за 600,1 тыс. рублей. Однако позже он отказался от заключения договора, в связи с чем результаты торгов были аннулированы. Владельцем контролирующего пакета акций аэропорта является АО «Межгосударственная корпорация развития».

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В минимущества ИА REGNUM уточнили, что за юридическим лицом с наименованием ОАО «Омский аэропорт «Фёдоровка» какие-либо имущественные объекты не закреплены.

«Данное юридическое лицо не владеет никакими активами недостроенного аэропорта и не имеет большой коммерческой привлекательности. Поэтому было принято решение отказаться от использования юридического лица с наименованием ОАО «Омский аэропорт «Фёдоровка» в качестве механизма привлечения инвестиций, и областная доля акционерного общества выставлена на приватизацию», — прокомментировал замминистра имущественных отношений Омской области Евгений Козлов.

Добавим, 30 января 2018 года врио губернатора Омской области Александр Бурков в ходе пресс-конференции подтвердил, что вопрос строительства и запуска аэропорта «Омск-Фёдоровка» сохраняет свою актуальность.

Как сообщили ИА REGNUM в облправительстве, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами и федеральными структурами, предусмотрено резервирование земельного участка под объекты инфраструктуры будущего логистического центра площадью более 2 тыс. га.

«Мне важно не просто начать строить взлётную полосу и здания, как это было раньше. Нужен оператор, который создаст концепцию возведения и дальнейшей эксплуатации данного объекта. Сегодня переговоры с нами по участию в строительстве и управлении ведут две компании — «Российские аэропорты» и «Новапорт». В России только два аэропорта нарушают законодательство по зонам безопасности — иркутский и омский. Поэтому развития аэропорта «Омск-Центральный» не будет, это точно. Если хотим развиваться, сажать большие самолеты, в том числе грузовые, новый аэропорт строить нужно», — сказал Александр Бурков.

» Омск-Фёдоровка» — это недостроенный омский аэропорт, который находится северо-западнее Омска, примерно в 32 км от центра Омска. Планируется, что когда-нибудь он заменит собой действующий аэропорт «Омск-Центральный».

Строительство аэропорта «Омск-Фёдоровка», начатое в 1982 году, несколько раз останавливалось и возобновлялось. Фактически оно было остановлено в 1992 году, когда перестали выделяться государственные деньги.

Александр Бурков, назначенный на должность врио губернатора Омской области 9 октября 2017 года, ранее подчеркнул, что рассматривать вопросы развития «Омск-Фёдоровки» нельзя без учёта транспортных перевозок по железной дороге, автотрассам и речным путям:

«Нужно рассматривать через призму единой транспортной сети».

По информации регионального минпрома, в ценах 1991 года стоимость достройки аэропорта оценивалось в 114 миллионов рублей. В министерстве пояснили, что информации о том, сколько вложено в строительство этого аэропорта, на сегодняшний день нет, так как объект строился в советское время.