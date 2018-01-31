Москва, 31 января, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Криминальная драма «Бригада» о «парнях из народа» стала преступлением против России. Смотревшие ее мальчишки захотели стать бандитами, рассказал в интервью газете «Вечерняя Москва» актер Павел Майков.

Цитата из к/ф «Бригада». реж Алексей Сидоров. 2002. Россия Бригада

По словам артиста, сыгравшего в сериале криминального авторитета Виктора Пчёлкина по прозвищу Пчёла, после выхода «Бригады» в отечественном кинематографе не было столь вдохновляющих народ фильмов. Для актеров проект стал полезным — они прославились, а вот обществу он принес только вред, пояснил он.

«Бригада» — это преступление перед Россией, в котором я участвовал. И Безруков участвовал. Только он потом Иисуса Христа сыграл», — сказал Майков и добавил, что сам на подобную роль бы не решился.

Отвечая на вопрос о феномене «Бригады», Майков признался, что удивлять кого-либо команда сериала не хотела, ведь такие попытки, как правило, приводят к провалу. Молодые актеры тогда получили главные роли, а режиссер Алексей Сидоров воплощал в жизнь свой первый проект.

«Народу нравится Робин Гуд — а тут такие парни, которые загибают систему, причем парни из народа», — пояснил Майков.

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Но вред сериала в том, что смотревшие его мальчишки захотели стать бандитами, а так нельзя. Спасти мир через зло и насилие невозможно, заключил актер.

Напомним, первая серия «Бригады» была показана в России 23 сентября 2002 года. Отечественная «гангстерская сага» из 15 серий стала культовой. В центре сюжета — история преступной группировки из четырех человек. Главные роли в сериале исполнили Сергей Безруков,Андрей Панин, Екатерина Гусева,Дмитрий Дюжев,Владимир Вдовиченков и Павел Майков.

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