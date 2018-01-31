Вашингтон, 31 января, 2018, 08:23 — ИА Регнум. Власти США не планируют закрывать тюрьму на базе Гуантанамо. Об этом, как передает RT, заявил президент США Дональд Трамп во время своей ежегодной речи «О положении страны».

Тюрьма США

«Я только что подписал приказ, требующий от министра Мэттиса (министр обороны США Джеймс Мэттис) пересмотреть нашу политику в области военных задержаний и оставляющий открытой тюрьму на базе Гуантанамо», — сказал глава Белого дома.

По его словам, сохранение тюрьмы позволит США эффективно бороться с терроризмом. Трамп напомнил, что ранее США выпустили сотни опасных людей «только для того, чтобы снова встретиться с ними на поле боя».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюрьма Гуантанамо была создана в 2002 году администрацией Джорджа Буша —младшего для лиц, обвиняемых властями США в том числе в терроризме и ведении войны на стороне противника. Спецобъект находится на бессрочно арендуемой США военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе.

Известно, что в тюрьме нарушаются права человека, а к заключенным применяются пытки.

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