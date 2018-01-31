Село Актаныш, Татарстан, 31 января, 2018, 08:19 — ИА Регнум. Избиение группой молодых людей полицейского, приехавшего по жалобе на ночной дебош, которое было зафиксировано на видео и выложено в соцсеть, вызвало бурную реакцию общественности. Жители региона потребовали наказать виновных, среди которых оказались и несовершеннолетние, так, чтобы они «не выросли убийцами», почувствовав свою безнаказанность, а также удивлялись, как такая полиция сможет защитить граждан, если не может защитить даже себя. Полицейский в результате происшествия в селе Актаныш (Татария) получил перелом носа, а расследование дела, возбуждённого по факту ЧП, продолжается, установлены ещё не все виновники, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мвд.рф Полиция России

По сообщению СУ СК по РТ, событие случилось вечером 27 января 2018 года. В отдел полиции пожаловались на шумное поведение молодёжи в общественном места. По жалобе на место выехал участковый, но по адресу, указанному заявителем, никого не застал. На улице при обходе территории он остановил несовершеннолетнего в состоянии алкогольного опьянения и попытался доставить его в отдел полиции для составления протокола. Но задержание не удалось, так как к полицейскому подбежали неизвестные «и нанесли ему множественные удары руками и ногами по различным частям тела». В результате у сотрудника правоохранительных органов врачи диагностировали перелом носа. После избиения злоумышленники скрылись, но в скором времени были задержаны двое подозреваемых 17 и 18 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Свою причастность молодые люди не признали, но по решению суда они помещены под стражу. Расследование и установление остальных участников избиения продолжается.

На видео, которое было опубликовано в одной из крупных групп в соцсетях, видна группа, состоящая из семи-восьми человек. Съёмка велась из квартиры ближайшего дома.

Данное происшествие вызвало широкое обсуждение в Татарии.

«Это как же на них можно положиться, коли себя не смогли защитить?», «Действительно дохляки, если даже дети в состоянии с ними справиться», — звучали мнения о данном происшествии.

«Сотрудник один, а их целая толпа. Теперь подумайте, может ли один сотрудник задержать толпу пьяных малолеток?» — возразил на это другой пользователь.

Нашлись и те, кто высказался в защиту избивавших, заявив, что «они же заступились за своего друга», но это мнение не было популярно.

«Друг — не друг, неважно. Его сопровождает сотрудник полиции, уполномоченный на то человек. Хотели бы разбираться, пошли бы в участок, и там бы их, в пределах их допуска к оперативным данным, проинформировали, и там бы они заступались. А сразу бить — это беспредел», — заявил на это другой участник дискуссии.

Ильнур Т. отметил, что «сегодня участковый, а завтра вы, задумайтесь», а Рафида Б. добавила, что «ведь если прижмёт, все начинаем орать — милиция».

"Был факт нападения на сотрудника, значит, будут отвечать по закону. Я не вижу тут каких-либо смягчающих обстоятельств. Даже если участковый что-то там сказал, а тем не понравилось», — заявил Афанасий П.