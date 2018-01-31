Вашингтон, 31 января, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Условия невыгодных для США международных торговых сделок будут пересмотрены, заявил 30 января в своём обращении к Конгрессу президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Также глава государства пообещал заключить новые торговые договоры, которые, будучи честными и взаимовыгодными, завершат «время экономического отступления» и вернут в США рабочие места, национальное богатство и интеллектуальную собственность страны.

Отметим, что ранее Трамп многократно заявлял о необходимости отмены некоторых торговых сделок с КНР. Также глава США обвинял Пекин в воровстве интеллектуальных секретов страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп, выступая со своим первым обращением к американскому конгрессу «О положении страны», заявил, что Россия и Китай — соперники США, которые бросают вызов интересам, экономике и ценностям страны.

«В мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группировками и соперниками вроде Китая и России», — сообщил глава Белого дома.

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