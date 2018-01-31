Москва, 31 января, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Украина, испытавшая первую крылатую ракету собственного производства, не способна конкурировать с российской крылатой ракетой «Калибр» и американским «Томагавком». Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне и безопасности, бывший командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов в интервью порталу iz.ru.

Павел Аджигильдяев Крылатая ракета

«Скорее всего, это чисто пропагандистская акция, чтобы на фоне вот этих всех мероприятий, которые американцы объявляют, показать «вклад» украинцев в дело последующей дестабилизации на рубежах России, — сказал Шаманов. — Это все туфта».

По его словам, Украина, у которой были «отдельные заделы», не имеет шансов создать крылатую ракету.

«Необходимы технологические решения, отработанные многими годами, — говорит Шаманов. — (…) Они не способны это сделать».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 30 января секретарь СНБО Украины Александр Турчинов сообщил, что на Украине проведено первое успешное испытание крылатой ракеты собственной разработки.

По его словам, эти испытания открыли некий новый этап украинской ракетной программы.

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