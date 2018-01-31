Вашингтон, 31 января, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Видеозапись инцидента с участием американского самолета-разведчика и российского истребителя Су-27 над Черным морем опубликована пресс-службой сил ВМС США в Европе и Африке. Ролик длится четыре секунды и доступен для просмотра на YouTube.

Vitaly Kuzmin Су-27

Запись сделана камерой самолета радиоэлектронной разведки EP-3 Aries, который 29 января был перехвачен российским Су-27 у берегов Крыма. В кадре виден российский истребитель, он пролетает мимо и покачивает крыльями, демонстрируя боевое оснащение.

В описании ролика говорится, что EP-3 Aries выполнял полет в международном воздушном пространстве, а российский самолет перехватил его, совершив небезопасный маневр. Расстояние между самолетами якобы сократилось до пяти футов — около 1,5 м.

Кроме того, Су-27 пересёк траекторию полёта EP-3, вынудив американский самолет пролететь через завихрение от реактивной струи истребителя.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 января официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт выразила глубокую озабоченность инцидентом и обвинила Россию в «грубом нарушении существующих соглашений и международных норм». В Вашингтоне РФ призвали прекратить «опасные» перехваты американских самолетов.

Однако в российском Минобороны заявили: экипаж Су-27 действовал в соответствии с нормами, предупреждая проникновение американского самолета-разведчика в воздушное пространство РФ. Технические средства контроля обнаружили EP-3 над нейтральной акваторией Черного моря, истребитель Су-27 из состава сил ПВО опознал объект и сопровождал его с соблюдением всех правил безопасности. Внештатных ситуаций при этом не произошло.

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